"Filtro", arte internazionale sul Digital Wall di Metronom

Mercoledì 25 maggio, dalle 17.00 alle 22.00, il Digital Video Wall della Galleria d'Arte Contemporanea Metronom proietterà gli interventi degli artisti che hanno preso parte a FILTRO, tema scelto da Gemma Fantacci per presentare una rassegna di video arte il cui focus si può identificare nelle parole chiave quali avatar, identità, corpo, digitale vs analogico, IRL vs mondi virtuali.



Durante la serata del 25 maggio verranno proiettati i video di Giorgie Roxby Smith, Carson Lynn, Luca Miranda, Stacie Ant, Cassie McQuater, Martina Menegon. Inoltre per l'occasione saranno presenti l'artista Luca Miranda e la curatrice del progetto Gemma Fantacci.



La Galleria d'Arte Metronom si trova in via Carteria 10, a Modena.contattare: info@metronom.it | 059239501 | www.metronom.it.