Un tuffo nel Rinascimento tra danze, musica e spettacoli con Finalestense

Appuntamento da venerdì 21 a domenica 23 giugno con Finalestense, la manifestazione che trasforma le vie del centro storico di Finale Emilia portandole in un viaggio nel tempo verso l'epoca rinascimentale. Come in abito d’epoca saranno sindaco, assessori, ospiti, gente comune e tantissimi giovani in rappresentanza delle tradizionali Cerchie. Diversi sono anche gli artisti e i musicisti locali che si prestano per arricchire il programma dell’evento.

Il calendario dei tre giorni di Finalestense ha per protagonisti, naturalmente, l’Associazione Ordine delle Cerchie, poi i Conestabili del Finale, il Laboratorio Rinascimentale, I Tamburini del Finale, il Circolo Filatelico Numismatico Finalese, la Scuola di Danza Tersicore, German Tavela e le sue follie itineranti, le lettrici di fiabe del Liceo “M. Morandi” Scienze Umane (in collaborazione con la Biblioteca “G. Pederiali”), l’Accademia dei Fluttuanti, la Compagnia del Governatore delle Antiche Terre del Gambero, I Nobili della Cerchia della Lumaca, oltre a chi si prende cura delle botteghe artigiane e del mercato delle meraviglie: Il Mercato Storico Rinascimentale de La Moda nei Tempi e dell’Associazione Lo Cantacucco, Le botteghe artigiane del Finale: sarte e ceramisti (Manifatti e Manigolde di Mani Tese), i Tigrotti del Finale.

Oltre a questo nutrito gruppo di interpreti, il programma di Finalestense propone però anche diversi gruppi, artisti, saltimbanchi, giullari, musicisti e attori provenienti un po’ da ogni dove. C'è la Compagnia del Saltarello con le proprie danze rinascimentali in via Trento Trieste e in via Cesare Battisti, di fronte al Duomo, venerdì dalle ore 23.00, sabato 22 giugno dalle ore 18.00 e dalle ore 21.30. L’associazione “I Giochi di un Tempo – Dado d’Oro” e l’Associazione Arteare, che propone a Finalestense 2024 lo spettacolo itinerante Lo Giullarjocoso e la Dama della Luna, venerdì alle 22. Sempre venerdì, alle 23 in via Trento e Trieste si esibirà in Orientis Tempus, spettacolo di fachirismo, fuoco ed equilibrismo. Esibizioni che verranno riproposte sabato e domenica alle 17 e alle 18. Sabato alle 23 in corso Cavour proporrà anche Alchimie di fuoco.

Maghi e cialtroni, principesse in fuga e nobili guerrieri, comandanti e ladri senza scrupoli: la compagnia viaggiante Saltafossum è tutto ciò e anche di più. Lo spettacolo che propongono è musicale ma non solo, al suo interno vi sono racconti e burle, recite e sollazzi, personaggi ultraterreni e artifici improbabili. Non mancano all’indice le parate austere seppur folli e la magia del fuoco. Dalla culla dei timorati di Dio, attraverso le lande pagane solcando i mari che portano alla terra dei leoni, questamasnada di vagabondi sarà a Finalestense con danze e musiche rinascimentali in via Trento Trieste, via Cesare Battisti, di fronte al Duomo, e nei Giardini de Gasperi, venerdì dalle 22, sabato dalle 17 e dalle 21.30, domenica dalle 17.

Con un’esperienza di oltre venti anni nelle feste medievali più importanti d’Italia, I Giullari del Carretto costituiscono una poliedrica compagnia di artisti capaci di stupire ed emozionare presentando sia numeri tradizionali che originali ed esclusivi. L'appuntamento con loro è venerdì dalle 22 con Futui Itinere, giocoleria e giullarate itineranti per le vie di Finale, sabato dalle 18 di fronte al Teatro Sociale con lo spettacolo giullaresco con giocoleria e cerchio aereo e dalle 21, sempre di fronte al Teatro, con Knife Spectaculi, spettacolo con lancio di coltelli e asce, infine domenica, ancora di fronte al teatro, dalle 17 Panem et Circenses, spettacolo comico e numeri di giocoleria, dalle 18.30 Equilibrium, spettacolo dinamico con equilibri sui rulli e rete aerea e dalle 21 Knife Fire, lancio di asce e coltelli infuocati.

Le animazioni itineranti caratterizzano gli interventi della Compagnia di Santo Macinello nelle rievocazioni storiche. Con un carretto attrezzato creano, ad ogni sosta lungo le vie della città, occasioni di divertimento con i propri personaggi: Un monaco, un soldato di ventura ed una veggente, vagano lungo le strade della città alla ricerca del "giusto sentiero della redenzione". Nel loro peregrinare si intrattengono con il pubblico raccontando le loro avventure e offrendo servigi improbabili, propinando comicissimi sermoni e cercando di abbindolare i malcapitati con le "oscure arti" della veggenza. La Compagnia di Santo Macinello sarà in via Trento e Trieste, con Racconti e brani cantati dal vivo, venerdì dalle 22.30, sabato dalle 17.30 e dalle 21.30, domenica dalle 17.30.

Le Muse del Diavolo sono un gruppo musicale che si propone di recuperare le antiche melodie andate perdute nel corso dei secoli. Si esibiranno sabato e domenica dalle 17. E ancora l’associazione di danze rinascimentali “Il Lauro”, presente con le danzatrici delle terre d’Oriente venerdì alle 23 in piazza Baccarini, e l’associazione Contrada della Corte con il Gruppo Sbandieratori e Musici che sarà venerdì dalle 22 in piazza Ersilde Cervi Caroli, di fronte al Teatro Sociale.