Finanza etica e lotta al cambiamento climatico con Luca Mercalli

Per contrastare il cambiamento climatico sono tanti i fattori che entrano in gioco, a cominciare dai comportamenti che ciascun cittadino può attuare per prevenire e mitigare il proprio impatto sull’ambiente, anche a livello di scelte economiche.

Il 15 marzo al teatro Fabbri di Vignola, in compagnia del climatologo Luca Mercalli e degli esperti della banca BCC Felsinea, si parlerà del binomio "clima-finanza etica" e di come certi tipi di investimenti possano contribuire a fare scelte più sostenibili, con importanti e positive ricadute a livello ambientale, sociale, economico.