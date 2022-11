“Fino alla fine” de i Semi Neri arriva a Spilamberto

Prezzo non disponibile

Sabato 5 novembre 2022 alle ore 16,30, I Semi Neri presentano il romanzo “Fino alla fine” (Damster Edizioni) al Caffè Chiacchiere e Fantasia di Piazza G. Leopardi, 4-5, 41057 Spilamberto (MO), in collaborazione con Edicola Leopardi di Piazza Leopardi 21. Dopo il successo delle presentazioni a Bologna, Zocca, Pavullo e Modena, il nuovo romanzo del sodalizio modenese giunge a Spilamberto. Saranno presenti gli Autori: Gabriele Sorrentino, Daniele Biagioni, Marco Panini, Daniela Ori e verranno proposte letture di alcuni brani del romanzo con la partecipazione delle attrici Daniela Di Bernardo e Mina Larocca. L’ingresso è libero. Per informazioni si invita a telefonare al numero 059/5801412 o scrivere una mail a edicolaleopardi@gmail.com.

“Fino alla fine” è il prodotto di un progetto letterario che ha coinvolto quattro Autori dell’associazione I Semi Neri, con il coordinamento di Daniela Ori. Gli Autori sono: Gabriele Sorrentino, Daniele Biagioni, Marco Panini, Daniela Ori. La scrittrice Elisa Guidelli (Eliselle) ha scritto la prefazione.

La storia di fantasia ha come antefatto una tragedia avvenuta a Dragodena il 31 ottobre 1980 quando, durante la festa di compleanno di Guido, nella casa dei nonni, un gruppo di adolescenti rimane coinvolto in un incendio. Dopo 37 anni, Guido invita i sopravvissuti nello stesso luogo a festeggiare i suoi 50 anni. È la ricorrenza di Halloween. Tutti accettano l’invito e si mettono in viaggio. Riusciranno a incontrarsi? Cosa troveranno nella casa?

I Semi Neri sono un sodalizio culturale senza fini di lucro, che dal 2007 riunisce scrittori per promuovere e diffondere la cultura dello scrivere, con pubblicazioni ed eventi che hanno un particolare riferimento alla storia e alle tradizioni del territorio. L’associazione promuove le proprie opere con presentazioni ed eventi di lettura. Opere collettive pubblicate: Solitudine Giapponese e altre storie (Il Fiorino 2007), Emilia, la via maestra (Damster 2010), Presenze di spirito (Damster 2011), L’Enigma del Toro (Damster 2013), Soglie (Damster 2016), La casa dei segni - Viaggio nella memoria della terra del Frignano (Elis Colombini editore 2018), Racconti Pandemici (E-book 2021), Fino alle fine (Damster 2022). L’associazione ha un sito www.semineri.it una pagina facebook (https://www.facebook.com/ semineri), e un profilo Instagram (@isemineri).