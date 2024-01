"Fino all'ultimo respiro" al teatro Cittadella uno spettacolo da brivido

A volte il passato ritorna. Una breve villeggiatura può nascondere sentimenti di odio e di vendetta. Il commissario riuscirà a scoprire l’assassino?

Tutto questo è "Fino all'ultimo respiro" spettacolo della rassegna teatrale "Giallo di Sera, 4 spettacoli da brivido" che andrà in scena sabato 27 gennaio a partire dalle ore 21.00 al teatro Cittadella di Modena. Il costo è di 10€ a persona.

La serata vedrà sul palco il gruppo di livello avanzato della scuola con Maurizio Buttitta, Ilaria Delrio ,Alessandra Silvestrini, Gianluca Pirrotta, Maria Teresa Gilioli, Leo Alberti, Jessica Mazzoli e Riccardo Bini. Con la partecipazione di Francesco Salvato e Massimo Ruozzi. Le scenografie sono a cura di Claudio Radicia e le musiche ed effetti sonori ad opera di Leo Alberti.

Mondoteatro offre vari corsi. Oltre al gruppo del primo anno si sono formati quattro gruppi di vari livelli, di cui uno in lingua francese, ai quali ho proposto subito la preparazione di uno spettacolo da rappresentare nei mesi di gennaio e febbraio.

"Come sempre il Teatro Cittadella, ormai sede storica dei saggi di Mondoteatro - dichiara Giuseppe Radicia - ci ospita e mai come questa volta risponde perfettamente alle nostre esigenze. Una cura particolare è stata data agli allestimenti scenografici e all’aspetto tecnico per consentire agli spettatori di immergersi il più possibile nella giusta atmosfera dei quattro spettacoli. In ultimo, ma fondamentali, L’entusiasmo e la coesione dei gruppi spero siano la nostra carta vincente per offrire al pubblico, ancora una volta, una bella serata a teatro"