Fiorachella 2023, torna l’attesissimo festival musicale fioranese

È con particolare piacere che il Comune di Fiorano Modenese annuncia l’imminente ritorno del festival musicale giovanile intitolato Fiorachella, sostenuto anche per l’edizione 2023, ormai la quarta. L’associazione Fiorano Free Music e Radio Antenna 1 propongono nuovamente ai ragazzi del Distretto Ceramico una due giorni all’insegna della buona musica e della condivisione.

Il festival si terrà nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 luglio presso il parco di Villa Pace (via Circondariale S. Francesco, di fronte al supermercato Iperfamila). Le serate avranno entrambe avvio attorno alle ore 19.00, e saranno presenti diversi punti ristoro, pronti a servire birre, cocktail, tigelle, carne alla griglia, cibi vegani e tanto altro. Inoltre saranno disponibili magliette e altri gadget dedicati all’evento, i cui proventi andranno a sostegno della manifestazione, magari anche in funzione delle edizioni che verranno.

Il Fiorachella è ormai divenuto uno degli appuntamenti più attesi del territorio “ed ogni anno richiama sempre più persone da ogni parte della provincia” spiega l’ideatore Simone Zocchi, di Fiorano Free Music. “La volontà del nostro collettivo – prosegue Simone – è di continuare ad organizzare un festival che permetta al pubblico di conoscere artisti nuovi, emergenti, e agli artisti di esibire la propria arte. Attendiamo quindi tutte le persone che abbiano voglia di passare qualche ora di divertimento e socialità sostenendo la musica live”.

In questa edizione saranno presenti musicisti del panorama underground italiano molto promettenti. Tra questi ricordiamo: Ibisco, la cui musica è un'esplosiva fusione di sonorità post punk, dark wave ed elettroniche, “tra i più interessanti apparsi dell'underground italiano dei tempi recenti” afferma il noto sito Rock.it; Legno, progetto indipendente toscano che da qualche anno si fa splendidamente notare dai maggiori canali streaming musicali e radiofonici con il loro pop cantautorato; Cmqmartina, con 3 dischi all’attivo, diverse playlist Spotify, 130mila followers, tra i fenomeni discografici degli ultimi anni: oltre un milione di stream sul suo disco d’esordio “DISCO”.

“Il Comune – afferma l’assessore Morena Silingardi – sostiene con soddisfazione il Fiorachella, un evento certamente molto atteso. La risposta delle precedenti edizioni è stata ottima, oltreché in crescita. Ora i ragazzi tornano a proporsi con tutte le criticità del caso, ma passione ed entusiasmo sopperiranno alle difficoltà. Ci tengo a ringraziare Simone, Andrea e tutti i volontari che ne permetteranno la riuscita, nella speranza sempre più occasioni possano permettere divertimento e aggregazione giovanile nella nostra città”.

“Siamo poi davvero contenti – conclude Zocchi – di riscontrare come ogni anno ci siano sempre più persone che ci chiedano di dare una mano all'organizzazione. Mettere in piedi un festival musicale è davvero un'impresa complicata, tra permessi, burocrazia, vincoli e ovviamente costi. Ma la passione per la musica e per le esibizioni live alimenta il coraggio (perché è di questo termine che si deve parlare nelle condizioni legislative attuali) di volerlo fare. Ci teniamo a ringraziare tanto gli sponsor che ci danno un danno un aiuto fondamenale, l'Amministrazione che ci sostiene fin dal primo anno e ogni singolo volontario che investe tempo personale per la buona riuscita”.

Di seguito la line up:

• VEN 14 LUGLIO: Mazzieri, Miglio, Ibisco, Noce dj (Radio Antenna 1)

• SAB 16 LUGLIO: Frigieri, cmqmartina, Legno, dj set remember Oasis Club

Per tutte le informazioni, scrivere alla mail info@fiorachella.it oppure consultare il sito www.fiorachella.it. Ricordiamo che il Festival sia su Facebook che si Instagram.