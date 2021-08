Fiorano si illumina con la 173esima Fiera di San Rocco

Dopo un anno di assenza, dovuto alla situazione pandemica, torna la ultracentenaria Fiera di san Rocco, a Spezzano, organizzata dall’associazione Fiera di San Rocco e Leongatto, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Da venerdì 13 agosto a lunedì 16 agosto (festa di san Rocco), quattro giorni di Spettacoli, bancarelle, stand gastronomici e tanto altro.

Vista la situazione sanitaria e le normative anti-contagio, sarà una fiera diversa da quella degli anni pre-covid, nel rispetto di tutte le normative anti-contagio.

Ci saranno comunque le bancarelle del mercato, lungo via Statale (un po’ ridimensionate nel numero) domenica 15 e lunedì 16 agosto; gli stand gastronomici all’aperto gestiti dal volontariato; una mostra di trattori e raduno di ‘500; il lunapark nel parcheggio del bocciodromo, in Largo Morandi, dove, dalle ore 14.00 del 11 agosto alle ore 14.00 del 24 agosto, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per permette il montaggio delle giostre che saranno attive dal 13 al 24 agosto.

Non mancheranno poi gli spettacoli in piazza Falcone Borsellini, tutti ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, con green pass obbligatorio, come prevede la normativa.

Venerdì 13 agosto 2021, la Fiera verrà inaugurata in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, dalle ore 20.30 con 'Una serata da leoni', foto, filmati e racconti di 25 anni di storia dell'associazione San Rocco e della Fiera, condotta dal giornalista Luigi Giuliani e con musica del Reb Hot Chili Peppers. Prima della serata verrà scoperta, davanti al Leone della piazza, la targa in ricordo del Presidente emerito dell'Associazione, Luciano Pierotti.

Sabato 14 agosto 2021, alle ore 21, Andrea Barbi presenta il cantante Alberto Bertoli con le sue canzoni e quelle del padre, in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano.

Domenica 15 agosto 2021, alle ore 20.30 torna lo spettacolo dei ricordi, dei tempi passati, il divertimento e la musica. Ospite d'onore di 'Andam a vegg' il tenore internazionale Matteo Macchioni e da ‘Colorado’ il cabaret Rino Ceronte. In apertura la cover band dei Red Hot Chili Peppers. Conduce il giornalista Luigi Giuliani.

Infine lunedì 16 agosto, la Fiera si chiude alle 21 con il recital del musicista Andrea Mingardi, in apertura Enrico Benassi e la sua band.

Ricordiamo che il mercato settimanale di Spezzano, mercoledì 18 agosto si svolgerà lungo via Mondaini, visto che il parcheggio del bocciodromo è occupato dal lunapark. Dalle ore ore 7.00 alle ore 14.00 del 18 agosto, è istituito il divieto di sosta su entrambi i lati di via Mondaini e nel parcheggio davanti all’ingresso del bocciodromo tra via Mondaini e via Statale.