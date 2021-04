Fiorano Modenese: "Giochiamo Insieme!" una serata tra nuovi giochi e creare in famiglia pedine personalizzate

Nasce a Fiorano Modenese, ma si rivolge a tutto il territorio del distretto ceramico, l’iniziativa “Giochiamo insieme!”, un laboratorio online dedicato a genitori e figli.

L’appuntamento è per lunedì 26 aprile dalle 20.30 alle 21.30; ma ci si può già iscrivere gratuitamente alla mail info@casacorsini.mo.it.

Si tratta di un’attività proposta dalla ludoteca “Barone Rosso” di FioranoModense, dal FabLab Junior di Casa Corsini a Spezzano, da Balena Ludens, e dall’Associazione Lumen, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

La serata è rivolta a famiglie con bambini dai 7 anni in su. Insieme si inventeranno e disegneranno delle pedine che poi il FabLab Junior provvederà a stampare attraverso la Lasercutter e a inviare gratuitamente alle famiglie partecipanti.

Le pedine serviranno poi per giocare con tutta la famiglia alla versione Print and Play di " Tiket to ride", uno dei titoli che hanno scritto la storia dei giochi da tavolo. Oltre alle pedine, altri materiali verranno preparati dalla Ludoteca a scopo dimostrativo per la serata, per essere poi riprodotti a casa in un secondo momento dai partecipanti.

Durante la serata verranno spiegate le dinamiche e le regole del gioco “Tiket to ride” dagli animatori ludici di Balena Ludens, ma saranno anche date informazioni sulle tante possibilità in tema giochi di società a cui acceder gratuitamente.

Insomma, una serata da passare insieme, per creare e imparare e prepararsi per serate da giocare in famiglia. Per partecipare basta iscriversi e dotarsi di fogli, matite, colori e pennarelli.