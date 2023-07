Fiorano Park e Andàm a Vegg: il tradizionale spettacolo fioranese con musicisti e comici

All’interno del ‘Sempre Maggio Fioranese’ terzo appuntamento di Fiorano Park, la rassegna estiva che animerà gratuitamente diverse serate al Parco XXV Aprile in via S. Caterina a Fiorano Modenese. Giovedì 6 luglio alle ore 21.00 sarà la volta di Marco Dieci e Giorgio Buttazzo con lo spettacolo musicale “Un po’ di note sulle spalle”.

In Piazza Menotti invece, lunedì 10 luglio, alle ore 21.00, arriva la 49^ puntata di Andàm a vegg. Uno spettacolo sulle nostre origini, profondamente legato al territorio, raccontato come sempre da Giuliana Cuoghi insieme a Donato Gualmini, Vincenzo Ingrami e Luigi Giuliani. I grandi ospiti della serata: il cantautore Matteo Becucci, già vincitore di "X – Factor" 2009 e vocal coach del programma Rai "Tale e quale show". Il "Duo Torri", già presenti col Costipanzo Show, comici fissi degli spettacoli "RatataBum", "il mago di Oz", Colorado Cafè. Poi Chico Laurenza, cantante e ormai ospite fisso dello spettacolo. Durante la serata sarà consegnato il Premio Riconoscenza dall'Associazione Leongatto di Spezzano che organizza insieme a Fiorano in Festa e G.P. Eventi. Ingresso sempre gratuito.