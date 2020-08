Fiorano Park, la rassegna prosegue con la serata danzante "Sonido Flamenco"

Prosegue la rassegna “Fiorano Park”, i mercoledì sotto le stelle al Parco XXV Aprile. Mercoledì 2 settembre 2020, serata di danza con ‘Sonido Flamenco’ a partire dalle ore 21.00: le allieve di Rossano Tosi (Dancing Time Libertas di Fiorano) presenteranno un saggio di flamenco, insieme alllo stesso maestro.

Lo show è a ingresso libero e gratuito, come lo saranno i successivi appuntamenti. L’intera rassegna è organizzata dal Comitato “Fiorano in Festa”, in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese, Gi.Pi Eventi e Bar H. La rassegna “Fiorano Park” si chiude mercoledì 9 settembre con i Double Trouble, un trio fioranese d'eccezione che eseguirà grandi classici della musica italiana d'autore e non solo.