"Futuro Prossimo", Fiorenzo Galli,esplora le nuove offerte tecnologiche per la cultura

Venerdì 18 marzo si terrà il terzo incontro di Futuro Prossimo. Per un lessico del domani, il ciclo di conferenze di Lepida S.c.p.A. curato dalla Fondazione Collegio San Carlo. La conferenza dal titolo Suggestioni per una nuova identità, a cura di Fiorenzo Galli, direttore generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, riguarderà il modo in cui gli strumenti digitali possano rivelarsi decisivi per promuovere e diffondere la conoscenza dei patrimoni museali attraverso sia l’organizzazione di iniziative a distanza e la messa a punto di risorse online, sia la realizzazione e l’allestimento di percorsi interattivi, virtuali e laboratoriali.

L’incontro si svolgerà presso il Teatro della Fondazione Collegio San Carlo nel rispetto delle prescrizioni locali e nazionali per il contenimento del contagio da Covid-19. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. È obbligatoria la prenotazione da effettuare su Eventbrite o telefonando al numero 059.421210.

Per accedere alla conferenza sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato e indossare mascherina FFP2.

La conferenza, come tutte le altre del ciclo, sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.fondazionesancarlo.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Fondazione San Carlo.

Fiorenzo Galli è Direttore generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Docente di Museologia contemporanea nell’Università di Milano, è stato Segretario generale della Fondazione Milano per la Scala e ha tenuto lezioni e corsi in diverse università e istituzioni italiane e straniere. Ha dedicato le sue riflessioni al ruolo della cultura scientifica e tecnologica nelle società contemporanee, all’educazione alla conoscenza e alla fruizione dei patrimoni museali. Ha pubblicato: Milano e le sue rotte obbligate: le acque che ci tocca navigare. Appunti per una cittadinanza sostenibile (Milano 2016).