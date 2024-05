Colori e profumi ai piedi del Cimone con l'evento "Fiori a Sestola"

Sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 il centro di Sestola, ai piedi del Monte Cimone, si riempie di colori e profumi con l'evento "Fiori a Sestola", due giorni di esposizione e vendita diretta di piante e fiori. Ad attendere il pubblico ci saranno infatti diversi espositori che ricreeranno suggestive scenografie multicolori con moltissime varietà di fiori e piante.

Dalle bellissime rose alle esotiche orchidee, dalle ortensie alle nemesie, dalle piante grasse a quelle aromatiche, sarà vastissima la scelta per abbellire giardini, balconi e terrazzi.

Sabato e domenica inoltre si terrà il laboratorio creativo "Un Mondo di Fiori", per bambini dai 4 agli 11 anni. L'appuntamento è in Saletta don Pedroni (adiacente a Piazza della Vittoria) il sabato alle ore 15.30 e la domenica alle 10.30. Il costo per partecipare è di 5€ a bambino.