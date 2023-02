Anche a Modena arriva la campagna #Città30Subito con un Flash Mob

Domenica 26 febbraio in tutta Italia, ed anche a Modena flash mob per sensibilizzare al tema della sicurezza stradale.

"Campagna #Città30Subito - concentrata sugli attraversamenti stradali, teatro quotidiano di incidenti. La città a 30 km/h non è solo un limite (di velocità), ma la proposta di un modo diverso di vivere lo spazio pubblico, in risposta a una esigenza profonda di cambiamento con più sicurezza e condivisione. Negli ultimi decenni la viabilità urbana è stata pensata per agevolare principalmente il transito e la sosta delle automobili, sacrificando lo spazio, la sicurezza e le esigenze degli altri utenti della strada. La strada è di tutti, e ne chiediamo un radicale ripensamento che parta dalle esigenze dei più fragili; in questa direzione la moderazione della velocità è obiettivo prioritario.



Nei pressi dell'attraversamento, quando una persona dovrà attraversare ci disporremo in fila indiana a ridosso della strisce per proteggere ed aiutare. Invitiamo tutti a partecipare con cartelli sulla sicurezza stradale e se possibile con un gilet ad alta visibilità.



La campagna #Città30subito è promossa da FIAB, Legambiente, Asvis, Kyoto club, Vivinstrada, ANCMA, Salvaciclisti, Fondazione Michele Scarponi, AMODO ed è condivisa con associazioni locali, cittadine e cittadini che sentono l'esigenza di una rivoluzione nella sicurezza stradale in ambito urbano".

Maggiori info sulla campagna nazionale: https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/al-via-in-tutta-italia-la-campagna-citta30subito/; https://fiabitalia.it/citta30subito-luoghi-e-orari-dei-flash-mob-di-domenica-26-febbraio-partecipa-anche-tu/.