Flavio Tranquillo ospite della Polisportiva Nazareno a Carpi

La Polisportiva Nazareno, realtà conosciuta in tutto il panorama cittadino come punto di riferimento per le famiglie degli sportivi di ogni età e livello, inaugura il progetto NazzaPRO – Sport&More, che include una serie di incontri con illustri personaggi sportivi dedicati agli atleti, alle famiglie e a tutti i cittadini interessati.

Sarà proprio il travolgente scrittore, giornalista e telecronista sportivo Flavio Tranquillo ad aprire le danze, con la presentazione del suo libro "Lo sport di domani". L’appuntamento è per sabato 20 novembre alle ore 16 presso il circolo Loris Guerzoni di via Genova – moderatore Pierluigi Senatore. Il libro è una sorta di indagine sullo stato attuale del panorama sportivo, che parla di “sport-cultura”, “sport-dilettantistico” e “sport professionistico” in un momento storico cruciale per il progresso al quale lo sport deve puntare. Tranquillo analizza gli ostacoli che impediscono allo sport di diventare un vero bene pubblico e suggerisce una proposta per un futuro in cui fare sport diventi un diritto per tutti.

Commenta il Presidente della Polisportiva Nazareno Davide Testi – “Il libro, che ho avuto l’estremo piacere di leggere e le parole rilasciate da Tranquillo durante un’intervista di qualche tempo fa, esprimono un concetto che sento fortemente appartenere alla nostra Polisportiva e che trova riscontro nei valori che da sempre promuoviamo” – Cit. Flavio Tranquillo“…lo sport oggi è intrattenimento, coinvolgimento emotivo e fitness, tutti ottimi concetti. Manca però paurosamente la parte relativa al suo immenso potenziale valoriale, quella che farebbe di questa attività il miglior veicolo di educazione alla legalità, crescita della personalità, accettazione consapevole dell’altro e molto di più".

L’amore per lo sport, indipendentemente dalla disciplina praticata, ma come mezzo per generare valori positivi è quindi la nostra chiave di lettura.

Il progetto NazzaPRO nasce in concomitanza con la ripresa dell'attività sportiva dopo lo stop imposto dalla pandemia. Un momento delicato in cui i ragazzi hanno bisogno di un contesto in grado di promuovere il benessere psico-fisico che possa contribuire a formare adulti migliori, in grado di trasmettere entusiasmo e passione per ciò in cui credono.