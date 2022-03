Anna Foglietta e Paola Minaccioni ne "L’attesa" al Teatro Storchi

Michela Cescon porta in scena al Teatro Storchi di Modena mercoledì 30 e giovedì 31 marzo alle ore 20.30 L’Attesa di Remo Binosi: il testo, pubblicato da La Nave di Teseo, ha ricevuto il “Biglietto d’oro Agis” come miglior novità italiana nel 1994 e ha fatto conoscere l’autore veneto al grande pubblico. Da L’attesa è nato nel 2000 un film, Rosa e Cornelia, diretto da Giorgio Treves con Stefania Rocca e Chiara Muti, e nel 1994 uno spettacolo prodotto dal Teatro Due di Parma, con la regia di Cristina Pezzoli e l’interpretazione di Maddalena Crippa ed Elisabetta Pozzi.

Ventotto anni dopo, Michela Cescon lo dirige con due attrici molto amate dal pubblico, Anna Foglietta e Paola Minaccioni, insieme sul palco per la prima volta.

Il testo è costruito attorno a due donne, la nobildonna Cornelia e la sua serva Rosa, che vengono allontanate e rinchiuse per nove mesi per nascondere entrambe una gravidanza. Si racconta una clausura, un’impossibilità a uscire e oggi, dopo l’esperienza del lockdown, l’idea teatrale di chiudere due personaggi all’interno di una stanza diventa più che mai reale e sentita per il pubblico.

«I personaggi sono empatici, emozionanti, veri» scrive Michela Cescon «e si prova per Rosa e Cornelia grande simpatia: soffri con loro, le ami con dolcezza, partecipi prima con una, poi con un’altra, poi con tutte e due… alla fine non ti sorprendi di pensare che forse potrebbero essere la stessa persona.

L’attesa è proprio un testo per il palcoscenico, per gli attori, pieno d’invenzioni molto riuscite.

Tutto è raccontato con freschezza e con un erotismo naturale nei confronti della vita e del mondo. Alle due attrici viene richiesta un’adesione fisica ai personaggi totale, e il loro stare in scena diventerà molto sensuale, non per un finto gioco di seduzione, ma per la loro immersione nel racconto; un racconto sui corpi femminili, sulla punizione per il desiderio, la punizione di essere donne, sulla maternità, sull’amicizia, sull’amore, sul piacere, sulla lealtà, sulle differenze di classe… due voci femminili che per me diventano un gran bel punto di vista, e che cerchiamo di portare in scena con il nostro sguardo più personale e intimo».



Teatro Storchi

Largo Garibaldi, 15 - Modena

30 e 31 marzo 2022

mercoledì e giovedì ore 20.30

L’Attesa

di Remo Binosi

con (in o.a.) Anna Foglietta, Paola Minaccioni

regia Michela Cescon

produzione Teatro di Dioniso, Teatro Stabile del Veneto

in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, Teatro Stabile di Bolzano,

ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio

produzione esecutiva Teatro di Dioniso

Il testo L’Attesa è pubblicato da «La Nave di Teseo» di Elisabetta Sgarbi (marzo 2022)

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi:

Prezzi dei biglietti € 25 / 10

Biglietteria Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00