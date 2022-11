La storia del Folk Revival e un concerto di musiche da ballo della tradizione popolare alla Società del Sandrone

Doppio appuntamento domenica 27 novembre alle ore 16.00 presso la Sede della Società del Sandrone a Modena in via Morselli 100.

Presentazione del libro Storie Folk “Il Folk revival nell’Italia settentrionale e centrale raccontato dai protagonisti” a cura dell’autore Maurizio Berselli (Edizioni Artestampa, Modena, 2020). Oltre 200 storie e altrettanti protagonisti per raccontare il movimento di folk revival degli anni ’70 e ’80 nell’Italia settentrionale e centrale, le vicende revivalistiche degli anni ’50 e ’60, le nuove realtà giovanili degli anni 2000. Quattrocento pagine, una storia corale. Tanti racconti interessanti e avvincenti, tante fotografie. Un’ampia documentazione su supporto digitale nella USB card allegata al libro.

A seguire Concerto di Musiche da ballo della tradizione popolare emiliana ed europea con il gruppo Suonabanda di Modena: un viaggio musicale che parte dall’appennino modenese, bolognese e reggiano, passa per la Romagna, per le valli occitane piemontesi, arriva in Francia e termina nel Nord Europa.