Torna a San Prospero il Food Festival: cibo, musica e attività per grandi e piccini

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno si terrà l’edizione 2024 del Food Festival di San Prospero. La manifestazione avrà luogo nell’area della Polivalente di via Chiletti e offrirà al pubblico buon cibo, birra, un motoraduno, musica, mercatini e attività per bambini.

Tutti i giorni a partire dalle 18 saranno attivi una giostra e un gonfiabile destinati ai bambini, mentre dalle 20 ci sarà un’animazione diversa ogni giorno per bimbi di tutte le età. In particolare, venerdì 28 Elena “Koki” Bozzoli dipingerà i visi dei bambini con le sue opere d’arte e i suoi tatuaggi realizzati con il glitter, sabato 29 Marzia Braglia si esibirà in un’animazione con trucco e palloncini e domenica 30 giugno Marco Palazzi organizzerà balli e giochi di gruppo.

Venerdì 28 e sabato 29 giugno a partire dalle 20 Roberto e Jessica Taormina proporranno la loro Officina delle Idee, insegnando ai bambini come realizzare piccoli gnomi. Per questa attività è obbligatoria la prenotazione inviando un messaggio esclusivamente su WhatsApp al 347 8938757. Prenotazione obbligatoria anche per il laboratorio di Baby Yoga e Baby Mindfullness degli istruttori certificati Paola Busoli e Simone Ceretti che si terrà venerdì 28 e domenica 30 giugno alle 21. Anche per il laboratorio di Busoli e Ceretti si raccomanda di effettuare le prenotazioni solo tramite messaggio WhatsApp al 347 8938757.

Tutte le sere, cibo, birra, cocktail, mercatini degli hobbisti e motoraduno destinati a un pubblico di tutte le età. Venerdì 28 giugno è previsto un DJ set, mentre sabato 29 giugno si esibiranno dal vivo gli 88 Decibel e domenica 30 giugno il Food Festival chiuderà in compagnia degli Spingi Gonzales. L’evento è organizzato dalla Pro Loco San Prospero in collaborazione con il Comune di San Prospero.