Il Food Truck Festival nel weekend al parco di Rocca Rangoni

Ritorna a Spilamberto il Food Truck Festival, primo e unico format in Italia che unisce tutte le eccellenze di strada dello stivale, per scaldarvi anima e stomaco! Come contorno (oltre alle insalate), Bands e Dj Set... ovvero tutto quello che immaginereste di una grande festa organizzata come fosse vostra! L'ingresso è gratuito, altrimenti... che festa sarebbe?!

Dal 6 al 8 Maggio 2022 ospiterà nel Parco Rocca Rangoni: cucine su strada, Urban Market e attrazioni per bambini

Venerdì 6 Maggio dalle 18.00 alle 00.00

Sabato 7 Maggio dalle 12.00 alle 00.00

Domenica 8 Maggio dalle 12.00 alle 00.00

Evento organizzato da Feed n Food e promosso da La Botteghe di Messer Filippo.