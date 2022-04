Cosplayer da tutta Italia si danno appuntamento a Formigine Comics

Anche Formigine abbraccia la pop culter con un evento dedicato al cosplay. Il 30 aprile e il 1 maggio va in scena la prima edizione di Formigine Comics.

Sabato ore 10.30: photoset al castello e in piazza e nei luoghi più belli di Formigine accompagnati dai nostri fotografi. Bancarelle a tema e non in tutta la giornata. Alle ore ore 14.30-15.00: SFILATA per le vie di Formigine guidata dalla madrina SUNYMAO.

Ore 16.00 : concerto SUNYMAO le più belle canzoni delle sigle dei cartoni animati cantata da una bravissima artista da una voce bellissima. Successivamente ci sarà un contest (costo simbolico di 2€ verranno successivamente devoluti in beneficienza) 1-2-3 premio giuria popolare costituita da 4 commercianti 4 cosplayer 4 cittadini a scelta x info e regolamenti : WhatsApp:3498780793, antoniobaraccani@hotmail.it

Infine si chiude con la musica di BANE DJ in Cosplay.

Durante l'evento saranno ospiti anche ORIGINAL COSPLAY con i loro abiti unici al mondo realizzati completamente da loro.