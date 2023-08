"Formigine e la sua storia", due incontri con visite guidate serali

Mercoledì 6 e 20 settembre 2023, alle ore 20 si terrà una passeggiata serale, organizzata dall' Associazione Culturale Guide e Accompagnatori ARIANNA, tra le vie delle vecchie contrade del centro di Formigine, con le sue chiese, il castello e la villa Gandini, col suo parco storico.

Un percorso nel tempo attraverso le tracce ancora visibili della genesi storico-artistica-culturale di un borgo dalle origini antiche, in cui memoria e tradizione ben si coniugano con modernità e progresso. Le visite si svolgeranno in esterno, con ingresso nel parco archeologico del Castello e nel parco di villa Gandini.

Per entrambi i giorni l'orario di partenza è fissato alle ore 20:00. Il Punto di incontro è il Caffè dell’orologio, Via Trento Trieste 106, Formigine (MO). Durata stimata: max 2 ore

Nota: si suggerisce di indossare scarpe comode, chiuse; portare acqua e repellente per insetti.

Prenotazioni: https://experience.modenatur.it/it/arianna. Visitmodena | tel. 059 2032660 | email: info@visitmodena.it



Iniziativa patrocinata dal Comune di Formigine ed inserita nel calendario delle attività del “ Settembre formiginese” 2023