A Formigine arriva Vinili in piazza per tutti gli appassionati di musica

Ritorna a Formigine "VINILI IN PIAZZA", dal 23 al 25 Giugno in Piazza Calcagnini nel pieno centro storico di Formigine gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere tre giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del Vinile a 33, 45 e 78 giri, dei MIX, dei CD, dei DVD e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali.

Vinili in Piazza, sarà la kermesse dedicata alla musica di prima qualità, la manifestazione sarà aperta al pubblico dalle ore 16:00 alle ore 24:00 per quanto riguarda il venerdì, mentre dalle 10.00 alle 24.00 il sabato e la domenica

Saranno presenti espositori specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Non mancheranno inoltre i concerti e gli appuntamenti sul palco con un fitto programma che prevede il coinvolgimento dei migliori DJ del territorio con la realizzazione di una raccolta fondi destinata in Romagna, infatti Venerdì 23 è previsto l’appuntamento DJ’s loves Romagna che prevede il coinvolgimento di oltre 50 DJ del territorio sul palco davanti al castello.

Sabato 24 non mancherà l’appuntamento con Rosso di Sera a cura di Luca Zanarini, Robby Ruini e Simona Gee e Domenica 25 sul palco arriverà Radio Stella con Diego Ferrari e Filippo Verni che chiuderanno a tema una tre giorni di spettacoli e appuntamenti a non finire.

Da non dimenticare l’area destinata ai migliori food truck italiani, dove non si potrà resistere alla curiosità di provare tanti piatti regionali italiani e non, preparati al momento con cura e presentati con grande attenzione e stile all’interno dei vari Food-Trucks, mezzi di trasporto come ape car, van e furgoncini attrezzati per l’occasione per diventare vere e proprie Cucine viaggianti. L’appuntamento è presso Piazza Calcagnini a Formigine, in una location consolidata e ottima per assaporare il clima mite del periodo attraverso il piacere del cibo e della convivialità.

Venerdì 23 Giugno dalle 18.00 alle 00.00 Sabato 24 Giugno dalle 11.00 alle 00.00 Domenica 25 Giugno dalle 11.00 alle 00.00