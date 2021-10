'Forse… domani’, un cortometraggio tutto modenese sugli effetti del lockdown

Ripartire dopo il lockdown e scoprirsi improvvisamente diversi. Verrà presentato in anteprima nazionale il prossimo 21 ottobre al Cinema Victoria il cortometraggio ‘Forse… domani’, girato interamente a Modena. Già da ora è possibile prenotare il proprio posto gratuito telefonando al numero 059/9784204 (la proiezione è alle ore 20). Il progetto, scritto da Vincenzo Malara e diretto da Fabio Fasulo, è stato girato all’ombra della Ghirlandina, in alcuni dei luoghi più belli della città.

L’opera, prodotta da U.Di.Con. Emilia-Romagna, racconta la storia di Lucio e Giulia, giovane coppia che vivrà sulla loro pelle gli effetti del post-lockdown. Il cortometraggio segue, in particolare, le prime 24 ore di ripartenza dei due fidanzati che si ritroveranno a scontrarsi con un mondo tutto d’un tratto cambiato e in costante allarme per la pandemia in corso. Decine le comparse coinvolte nel cortometraggio, così come sono stati tantissimi i curiosi che nei mesi scorsi hanno assistito agi spostamenti della troupe all’interno di supermercati, negozi e addirittura a bordo di un autobus. L’obiettivo di U.Di.Con con questa storia è quello raccontare le problematiche più comuni affrontate dai cittadini e dai consumatori, il tutto attraverso le esistenze di due ragazzi come tanti altri. Lucio e Giulia sono interpretati rispettivamente da Athos Leonardi e Irene Girotti. Con loro, nel ruolo di Carlo e Vittorio, ci sono Roberto Rocchi e Saverio Mazzoni, oltre a Gianni Di Milia. Sono parte della troupe il fonico Andrea Pasqualetti, l’aiuto regista Enrico Gennari, la direttrice della fotografia Roberta Bedocchi, la segretaria di edizione Giulia Castagnetti, la scenografa Nadia Righi e la truccatrice Erika Poltronieri.

Dopo la presentazione ufficiale, il cortometraggio inizierà il suo cammino in diversi festival nazionali e internazionali.

