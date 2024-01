"Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni", con Gino Paoli parte il 2024 di Forum Eventi

Ad aprire il Forum Eventi 2024 sarà Gino Paoli, con 'Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni', un'autobiografia scritta con l'amico giornalista Daniele Bresciani. Saranno entrambi al BPER Banca Forum Monzani domenica 14 gennaio alle 17.30. La sua storia corre insieme a quella del nostro Paese dove un giovane uomo fatto di genio e sregolatezza alterna enormi successi a momenti di crisi, ma tutte le volte che cade si rialza più fiero di prima. L'incontro è a ingresso gratuito con possibilità di prenotazione sul sito forumguidomonzani.it. L'appuntamento è visibile anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani.

Anno nuovo e nuovo calendario per il BPER Banca Forum Monzani di Modena (via Aristotele, 33) che dal 14 al 28 gennaio porta sul palco grandi autori con i loro ultimi libri. "Forum Eventi", la rassegna organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena, propone tre nuovi appuntamenti gratuiti con scrittori e personaggi amati dal grande pubblico.

Si comincia con Gino Paoli, che ha attraversato le stagioni più straordinarie della canzone italiana da protagonista eppure in modo sempre un po' sghembo, ironico, forse disilluso. La sua storia corre insieme a quella del nostro Paese, risorto dalle ceneri della dittatura e della guerra per dare avvio a un'epoca di inesauribile creatività, dove un giovane uomo di genio e sregolatezza alterna enormi successi a momenti di crisi, ma tutte le volte che cade si rialza più fiero di prima. Nel libro "Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni" (Bompiani) Gino Paoli si racconta all'amico Daniele Bresciani con schiettezza: entrambi saliranno sul palco insieme alla giornalista Giulia Cavaliere. Qui Paoli ripercorre le tappe importanti della sua vita: come ha scritto canzoni indimenticabili, amato donne baciate dal talento e dalla bellezza, guidato auto troppo veloci, messo al mondo quattro figli, assistito alla morte di amici carissimi e di come la sfiora lui stesso, come quando, nel 1963, si spara; ma la pallottola si ferma nel pericardio, dove sta ancora anche se "non rompe più le scatole facendo suonare il metal detector, deve essersi arrugginita". Una passeggiata sul tetto dei ricordi con uno dei cantautori più amati di sempre.

Forum Eventi prosegue poi domenica 21 gennaio alle 17.30 con l'autore giapponese Toshikazu Kawaguchi e il suo "Quando il caffè è pronto" (Garzanti), e con Viola Ardone che domenica 28 gennaio alle 17.30 presenta "Grande Meraviglia" (Einaudi).

Tutti gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani.