“La forza della vita”: spettacolo di beneficenza all'Auditorium Spira mirabilis

E’ stato organizzato per martedì 14 marzo alle 20 presso l’Auditorium Spira mirabilis: “La forza della vita”, spettacolo che gode del patrocinio di Comune di Formigine, Rotary Modena e Nazionale Italiana Cantanti. La finalità è la raccolta fondi per aiutare Hesperia Bimbi Onlus

Si tratta di un’Associazione umanitaria no profit composta da medici e infermieri che si occupa della cura di bambini in tutto il mondo. Tra le attività portate avanti dall’ente benefico c’è l’assistenza ai bambini affetti da patologie che limitano la qualità della vita o possano causarne la fine, il sostegno alle loro famiglie per le spese relative alla cura e la formazione del personale sanitario nei paesi più bisognosi.

E’ prevista la partecipazione del cantautore Paolo Vallesi, divenuto noto al grande pubblico dopo la sua vittoria di Sanremo giovani nel 1991 e autore della canzone “La forza della vita”, da cui prende il nome lo spettacolo. Nel corso della serata interverranno anche l’attore e scrittore Giuseppe Cederna; il chitarrista Mel Previte, storico collaboratore di Luciano Ligabue e componente dei Rocking Chairs; il pianista e medico dello sport Gus Savino con la ToolKit Band; il duo GAM, composto da Andrea Galderisi e Camo Jotaro Brando; e i bambini della Toddlers Bilingual Primary School di Casinalbo.

L’ingresso prevede una donazione minima di 15 euro che può essere effettuata attraverso la piattaforma PayPal sul sito www.hesperiabimbi.org o tramite bonifico all’Iban: IT 20 I 05387 12900 000002438752. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare l’associazione ai numeri 351 5360124 o 349 7686715.