Il fotografo Ferdinando Scianna al Forum Eventi

prenotazione sul sito; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso.

Lunedì 1 novembre alle 17.30 si parte con il fotografo Ferdinando Scianna e il suo libro, "Autoritratto di un fotografo" (Contrasto). Nuova edizione aggiornata con gli ultimi dieci anni di vita del fotografo siciliano, nell'autobiografia Scianna racconta la sua esistenza: passato, presente e un futuro "che diventa alla mia età sempre più ipotetico" fino ad arrivare all'epidemia, che, come racconta lui stesso "finora mi ha risparmiato, ma l'età e qualche nuova seccatura di salute continuano a estendere il territorio della fatica e delle impotenze". Scianna rinnova così la sua autobiografia già pubblicata alcuni anni fa, andando ad aggiungere un altro pezzo di vita. Dall'incontro a Parigi, all'inizio della sua carriera negli anni Sessanta con Henri Cartier-Bresson fino al sodalizio professionale con Dolce&Gabbana e il mondo dell'alta moda che lo ha portato negli anni a diventare uno dei più fotografi più conosciuti e apprezzati al mondo.



Questa stagione di Forum Eventi è anche dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum

A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso.

Per accedere è obbligatorio il green pass o un tampone negativo.