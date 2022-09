Four Seasons Trio in concerto a Castelfranco Emilia

In collaborazione con la Pro Loco di Castelfranco Emilia un concerto tutto da ascoltare, trasportati dalla musica del Four Seasons Trio, il 22 settembrealle ore 21 in piazza Garibaldi.

Dalla canzone d'autore italiana, al jazz, alla bossa nova, ma a fare da protagonisti saranno i brani originali del Trio. Un viaggio emozionante tra leggerezza e sentimento, in pieno stile Four Seasons Trio. Ingresso Libero.

Voce: Sara d'Angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Basso: Pedro Judkowski