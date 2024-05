Tre serate di musica con FVP Music Festival: sul palco Briga, i Malvax, Nicola Zucchi e tanti altri

Tutto pronto per la prima edizione dell’FPV Music Festival, la kermesse musicale in programma dal 10 al 12 maggio a Casinalbo, nel parco della Repubblica di via Monzani.

Grande protagonista del Festival sarà la musica, con tanti artisti di caratura nazionale e dj-set. Nella serata di venerdì saliranno sul palco DjFox, Michelangelo Vood e Nero. A seguire, sarà il turno di Briga, autore dell’indimenticabile “Sei di mattina” ed ex concorrente del talent Amici di Maria de Filippi. Chiuderà la serata di venerdì DjReks, il “dj con il joystick”. Sabato l’apertura toccherà ai Ginsberg, seguiti dal quartetto pavullese dei Malvax. La serata continuerà ballando sulla musica del dj Nicola Zucchi e, in chiusura, Luke&Pole. Domenica sarà il turno dell’attesissimo djset di Robby Ruini ed Andrea Sarti, per concludere con la musica degli AC/DI Rock, celebre tribute band degli AC/DC.

Nei giorni di venerdì 10 e sabato 11 maggio, l’area sarà accessibile dalle 19 all’1, mentre nella serata di domenica l’orario sarà anticipato dalle 18 alle 23. In occasione della tre giorni saranno presenti anche stand gastronomici con gnocco e tigelle, panini, pizza, arrosticini, pokè e gelati, così come diverse zone bar dove sarà possibile sorseggiare bibite e drink in compagnia.

Per l’intrattenimento dei più piccoli è stata pensata un’apposita zona gonfiabili, mentre i più grandi potranno passeggiare tra le bancarelle dei più svariati prodotti artigianali. L’ingresso a tutte e tre le serate sarà gratuito e parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Amici per la vita”, attualmente impegnata nella realizzazione dell’Hospice distrettuale a Fiorano Modenese. L’evento è organizzato dall’associazione di promozione sociale Formigine Party Village, composta da giovani formiginesi già da tempo impegnati nell’organizzazione di eventi sul territorio comunale e non solo.