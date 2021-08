Francesca Cavalieri Duo live al Parco Fluviale di Marano sul Panaro

Domenica 15 agosto dalle 20.00 il Francesca Cavalieri Duo ritorna presso il Parco Fluviale di Marano sul Panaro allo "Spazio Alla Deriva"! Il Duo esegue il repertorio del Great American Songbook e dei classici standard del jazz con incursioni nella pop music e sonorita? originali.

Francesca Cavalieri: Voce.

Davide Fregni: Piano, Tastiere.

Se siete rimasti a Modena per Ferragosto e volete fuggire dalla calura, godervi la Musica ed un aperitivo in relax fra amici, non potete mancare! L’ingresso è gratuito, NON è richiesto il GREEN PASS!

Per informazioni e prenotazioni: Phone: 377 1940351

