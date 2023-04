"Francesco e il lupo", Pietro Maranesi alla Fondazione San Carlo

Venerdì 21 aprile, alle ore 17.30, si terrà una nuova conferenza del ciclo “Gli animali nelle tradizioni religiose. Rappresentazioni, simboli e culti tra sacro e profano”, ciclo realizzato con il contributo di Bper Banca.



La conferenza dal titolo Francesco e il lupo. Inclusione ed esclusione sociale tra medioevo e mondo contemporaneo, tenuta da Pietro Maranesi, professore di Storia e Teologia francescana e medievale presso l’Istituto Teologico di Assisi, sarà dedicata ad una rilettura dell’incontro tra Francesco e il lupo di Gubbio e intende oltrepassare sia l’interpretazione tradizionale – Francesco un grande santo –, sia l’interpretazione contemporanea ecologico-ambientalista – Francesco il primo animalista –, e tentare di evidenziare l’attualità dell’episodio sottolineandone il carattere essenzialmente “politico”: non si tratta di avere pietà del lupo in quanto lupo, ma in quanto escluso dalla città.