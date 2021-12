Francesco Piccolo e Pif a Vignola con "Momenti di trascurabile (in)felicità"

Francesco Piccolo, Premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti (Einaudi), scrittore, sceneggiatore e autore televisivo, torna sui palcoscenici accompagnato da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, già protagonista del film Momenti di trascurabile felicità, scritto a quattro mani dall’autore con Daniele Lucchetti. Dopo la tournée 2018/2019, lo spettacolo teatrale Momenti di trascurabile (in)felicità arriva sul palco del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola sabato 18 dicembre alle ore 21.00.

Con una lente di ingrandimento puntata sul quotidiano di ciascuno di noi, lo spettacolo rappresenta l’occasione per portare a teatro attraverso la viva voce del loro autore tre libri di grande successo tutti editi da Einaudi: Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015), e Momenti trascurabili vol. 3 (2020).

Un modo semplice per avere un contatto diretto e vivo con i lettori, un’occasione per far parlare i libri con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili della quotidianità, che ci accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro). In scena, un curioso catalogo di piccoli eventi piantati nella vita di ognuno, che fanno sempre dire a chi siede in platea: «è vero, è successo anche a me»: attimi felici e infelici sui quali non abbiamo il tempo o la pazienza di soffermarci.

Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, questi momenti di cui è fatta la vita: c’è qualcosa, nella qualità del suo sguardo che dilata il tempo delle nostre giornate con leggerezza e vitalità, sottolineando il divertimento di vivere ogni istante, anche quelli che dimenticheremmo volentieri.

Teatro Ermanno Fabbri

Via Pietro Minghelli, 11 - Vignola

sabato 18 dicembre ore 21.00

Momenti di trascurabile (in)felicità

di e con Francesco Piccolo

e la partecipazione speciale di Pif

produzione ITC2000

durata 1 ora e 10 minuti

Biglietteria Teatro Ermanno Fabbri – Via Pietro Minghelli, 11 – Vignola

Orari apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.00

info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | vignola.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Biglietteria telefonica – tel. 059 9120911

Dal 6 dicembre al 15 gennaio, come definito nel DL del 24/11/2021, l’ingresso è consentito ai possessori di green pass rafforzato. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.

Da quest’anno sarà possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.