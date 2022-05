"Francesco I d'Este. Il Principe Eroe", alla libreria di via Saragozza il libro sull'esponente del Ducato Estense

Il duca Francesco I d’Este è stato, secondo vari studiosi, il maggiore principe italiano del XVII secolo.

La sua grandezza non consiste in famose vittorie militari, in vasti possedimenti territoriali e nemmeno in enormi ricchezze economiche. Essa è invece rinvenibile nella complessiva umanità mostrata nel governare con rettitudine il Ducato Estense ed i propri sudditi, nell’amore esemplare che nutriva per la famiglia, nel suo gusto per il bello, la cultura, l’arte e l’architettura, nel coraggio con il quale affrontava in prima persona le battaglie in guerra, nell’affabile ed affascinante modo di rapportarsi agli uomini di ogni ceto sociale che gli attirava simpatie ed emulazioni persino da parte del “Re Sole”, Luigi XIV di Francia.

E poi, ancora, fu grande nella volontà d’animo che lo spingeva verso obbiettivi spesso troppo complessi e rischiosi da conseguire, senza arrendersi comunque mai, affidandosi alla forza della sua Fede in Dio e delle sue idee ambiziose, che gli consentirono, ad esempio, di avviare e condurre a buon punto, la costruzione di imponenti e splendidi palazzi ducali, come quello di Modena e Sassuolo. Sempre intento ad innalzare gli sfarzi del proprio nobile Casato e della sua persona, venne immortalato da eccellenti artisti, come il Velasquez, il quale lo ritrasse, in Spagna, nel celebre dipinto del 1638-39 od il Bernini che, a Roma, nel 1650-51, ne realizzò un busto così straordinario da essere considerato, da più parti, come il più elevato esempio dello Stile Barocco europeo. Due capolavori, questi, che riproducono, sublimandole mirabilmente, le caratteristiche di tale sovrano “guerriero” e “cristiano”, che, tanto nei successi quanto nelle sconfitte della sua intrepida esistenza, incarna, forse come nessun altro, l’ideale di Principe Eroe della propria epoca.

Carlo Previdi, nato a Milano nel 1965, laureato in Scienze Naturali a Modena, dove vive, è spesso promotore di eventi culturali. Studioso di materie umanistiche, è autore in numerose pubblicazioni concernenti vari temi, come la storia degli Estensi, dei loro collegamenti con Ferrara, Modena, Milano, Vienna, ecc. e di celebri personaggi internazionali, quali Raimondo Montecuccoli, Giovanni Antonio Cavazzi, Francesco III d’Este, Ludovico Antonio Muratori e Maria Beatrice d’Este (regina d’Inghilterra). Dal 1999, ha realizzato numerosi libri, articoli per riviste e giornali e vanta segnalazioni di merito pure in manifestazioni e premi di rilevanza nazionale. Nel 2020, ha scritto il romanzo storico “Intrighi internazionali alla Corte Estense. Vicende, misteri e scandali, nell’Europa del ’600, per il matrimonio reale tra Giacomo Stuart d’Inghilterra e Maria Beatrice d’Este di Modena”, pubblicato con le Edizioni Il Fiorino.