Cgil, festa per la campagna referendaria con il rapper Frankie Hi Nrg Mc

Festa per la raccolta firme per i referendum sul lavoro venerdì 28 giugno con il rapper Frankie Hi Nrg Mc. L’appuntamento è alle ore 21 ai Giardini Ducali, ingresso gratuito e aperto a tutti. Aprono il concerto, i gruppi locali Daddario+Blackfilter e si prosegue con il live dj set di Frankie Hi Nrg Mc, esponente di punta del movimento hip-hop italiano, che ha fatto dell’impegno sociale una delle sue caratteristiche. La Cgil invita tutti i modenesi a partecipare e, chi non lo avesse già fatto, a firmare per i quattro referendum per il lavoro stabile, sicuro, dignitoso e tutelato.

“Venerdì 28 giugno abbiamo un bel appuntamento di musica e divertimento, che si basa sullo stare assieme, sul firmare i quattro quesiti referendari che come Cgil stiamo proponendo – dichiara Daniele Dieci segretario Cgi Modena - Abbiamo Frankie Hi Nrg Mc grande musicista e artista italiano che viene a suonare garantendoci buona musica e un seguito di fan. E sarà l’occasione per riflettere sul mondo del lavoro oggi”.

“Lo diciamo – prosegue Dieci – mentre è in corso la vertenza Mozarc Bellco di Mirandola, che vede le lavoratrici della multinazionale del biomedicale in sciopero da settimane contro la minaccia dei licenziamenti. Il 28 giugno non solo festeggiamo, ma mettiamo insieme anche le lotte, le necessità di fare nuove conquiste, di immaginare una società alternativa, partendo anche dalla firma dei quattro referendum. Uno di questi è proprio contro i licenziamenti illegittimi e si continua qui, davanti ai cancelli in mezzo a lavoratrici e lavoratori e nel nostro lavoro incessante di rappresentanza”.