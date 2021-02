Free Walking Tour e il turismo di prossimità: un appuntamento domenicale a Carpi

Il 2020 è stato un anno nero per la cultura e il turismo. Chiusura di teatri, musei, limiti alla mobilità che rendevano difficili gli spostamenti nel fine settimana. Questo ci deve far riflettere sul futuro dei nostri settori. Come sarà il 2021? Non lo sappiamo ma la ricetta semplice di ripartire dai territori, dalle comunità, dai piccoli borghi, crediamo sia vincente e piena di interesse. Dobbiamo rivolgerci ai cittadini, ai residenti, ai giovani, che chiedono a gran voce di riappropriarsi delle proprie città, del proprio patrimonio, attraverso proposte di interesse.

Da anni Free Walking Tour si rivolge (anche) ai turisti di prossimità, a chi predilige la piccola città alla grande meta, la bicicletta alla macchina, la prossimità alla lontananza. Come sempre, guardando oltre, sarà possibile scoprire meraviglie e bellezze di un luogo fuori dalle tratte turistiche più battute, la città di Carpi.

L'itinerario Free Walking Tour Carpi porterà tutti i "turisti" alla scoperta della bellissima Piazza Martiri e delle tante meraviglie cittadine: palazzi e monumenti storici quali il Castello dei Pio e il suo primo nucleo abitato, la Pieve di Santa Maria detta "la Sagra", la Cattedrale e il Portico del Lungo che ci conduce davanti al Teatro Comunale, piccolo gioiello neoclassico.

Ogni domenica, a partire dal 21 febbraio, alle ore 15.30 ci sarà il ritrovo davanti all’ingresso della Cattedrale di S.M. Assunta per iniziare il tour. La partecipazione è aperta a tutti, l’importante è prenotarsi sul sito web oppure scrivere o telefonare a info@samesametravels.com o al 3351627175. Per coloro che si chiedono come funziona il Free Walking Tour, è molto semplice: alla fine del tour ognuno sarà libero di contribuire alle attività dell’associazione, in maniera totalmente volontaria, con una donazione liberale.