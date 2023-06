Smart Fashion, tra innovazione e sostenibilità: appuntamento a Villa Cesi

Mercoledì 21 giugno dalle ore 18, nella cornice Villa Cesi a Nonantola, si terrà “Fresh Dialogue”, un appuntamento dedicato al dialogo tra mondo del fashion, sostenibilità e inclusione sociale, organizzato da Mario Neri Catering, associazione di volontariato Porta Aperta Modena e Cooperativa Sociale Caleidos, in collaborazione con Smart Life Festival.

L’evento è un’anteprima dell’edizione 2023 di Smart Life Festival, che si svolgerà a settembre e proporrà, all’interno della programmazione dedicata al tema “Generazioni”, un focus sull’ambito dello Smart Fashion come motore di innovazione e di sostenibilità.

“Fresh Dialogue” propone un talk di approfondimento e un allestimento originale di abiti green fashion all’interno del parco di Villa Cesi. La possibilità di sperimentare una moda sostenibile, capace di rispettare le persone e l'ambiente, sarà presentata da tre realtà che si caratterizzano per l’impronta sociale.

Al talk, in programma alle ore 18.30, interverranno Fabrizio Urettini, graphic designer, architetto, attivista e fondatore di Talking Hands, sartoria sociale di Treviso che coinvolge richiedenti asilo e rifugiati nella creazione di abiti unici realizzati utilizzando scampoli di tessuti; Francesca Nora, Amministratrice Delegata di Arca Lavoro e Matteo Fantini di Arca Emporio del riuso di Porta Aperta, associazione modenese impegnata in azioni di solidarietà a favore delle fasce di popolazione più fragili e nella promozione della cultura del riuso e del riciclo; Franco Boldini, Presidente di Caleidos, Cooperativa sociale modenese che promuove progetti per fronteggiare marginalità e disagio sociale. Sarà presente all’incontro Ludovica Carla Ferrari, Assessore a Città smart e Politiche economiche del Comune di Modena. Modererà il talk Laura Solieri, giornalista.

Nel corso della serata sarà possibile acquistare abiti provenienti da Arca Emporio del riuso di Porta Aperta, Caleidos e Talking Hands. Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle loro attività. L’accompagnamento musicale sarà a cura di Alessandro Jumbo Manfredini. L’ingresso all’evento è libero.

“Fresh Dialogue” vuole essere un’occasione di riflessione sull’opportunità di cambiare punto di vista in relazione alla moda in modo consapevole. Un cambiamento necessario e vitale non solo per il mondo del fashion ma anche per le generazioni future.

L’industria tessile e dell’abbigliamento è una delle industrie più inquinanti al mondo. La delocalizzazione sfrenata, i criteri consumistici del fast fashion, l’utilizzo su vasta scala di sostanze nocive, l’impronta idrica hanno reso la produzione e la distribuzione di abiti e accessori un fattore di rischio critico per l’uomo e per il pianeta.

La filiera della moda tradizionale presuppone inoltre, in molti casi, aspetti di ingiustizia sociale, legati anzitutto al riconoscimento di salari equi e alla garanzia di condizioni di lavoro sicure per la manodopera coinvolta nelle varie fasi di lavorazione.

Tuttavia, l’innovazione tecnologica offre oggi ai player di settore strumenti per intraprendere strade all’insegna dell’ecologia e dell’equità, attraverso nuove modalità produttive, la riduzione degli impatti inquinanti, la rigenerazione dei capi, la creazione di materiali ricavabili dal riciclo, dalla filiera alimentare e perfino dai microrganismi.

Allo stesso modo, grazie a una maggiore informazione, all’azione di associazioni, start-up e produttori impegnati nel settore, che stanno sperimentando soluzioni per una moda sostenibile, le persone possono adottare buone pratiche, comportamenti etici e abitudini di acquisto più responsabili, divenendo il principale fattore di cambiamento per promuovere filiere trasparenti, affidabili, rispettose del valore e della dignità del lavoro.

La riflessione avviata da “Fresh Dialogue” proseguirà a settembre nell’ambito di Smart Life Festival 2023 con Marina Spadafora, stilista, ambasciatrice di moda etica nel mondo e coordinatrice di Fashion Revolution Italia, e Matteo Ward, ceo e co-founder di WRÅD, protagonista della docuserie “Junk - Armadi pieni”, coprodotta da Will Media e Sky Italia. Entrambi saranno presenti al festival con un talk in programma domenica 1 ottobre.