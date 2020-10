L'economia del futuro, a Forum Eventi il giornalista Marco Frittella e l'economista Pierpio Cerfogli

"Lo sapete che in Europa siamo i migliori a riciclare quell'enorme risorsa che sono i rifiuti? Più dei tedeschi, pensate. E che siamo tra i primi nel mondo quanto a efficienza energetica e uso delle rinnovabili?". Il giornalista Marco Frittella nel suo libro "Italia Green" (Rai Libri) fotografa un'Italia che è esempio virtuoso di economia circolare, che innova nel campo del riciclo della plastica e che inventa la bioplastica, che crea e sperimenta nuove tecnologie per produrre energia pulita e per rendere il nostro domani ecosostenibile.

Venerdì 23 ottobre alle 21 Frittella al BPER Banca Forum Monzani propone storie e testimonianze di un Paese che punta al cambiamento, un racconto che ci consente di volgere lo sguardo al futuro con maggiore fiducia. Ma non sarà solo: quello di venerdì è un appuntamento doppio, in cui interviene anche l'economista Pierpio Cerfogli. Cerfogli, Vice Direttore Generale BPER Banca, presenta il saggio narrativo "2030, The Bank OnLife" (ed. Guida) che descrive il mondo della banca, di oggi e di domani e che prefigura un new model sulla base di intuizioni scaturite dalle conoscenze approfondite e dal vissuto ultraventennale personale dell'autore ai vertici di uno dei più importanti Gruppi bancari italiani.

Le persone interessate a intervenire dal vivo a questo incontro devono iscriversi al sito del Forum; a registrazione completata si potrà selezionare l'evento e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'accesso.

Il BPER Banca Forum Monzani accoglierà un numero di persone adeguato alle indicazioni normative vigenti, applicando ogni cautela richiesta dalla attuale situazione di emergenza, per garantire che tutti gli eventi si svolgano nella più totale sicurezza. Gli spettatori, cui saranno assegnati posti a sedere correttamente distanziati, avranno l'obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata degli incontri. All'ingresso, presso il desk accrediti, verranno controllate le prenotazioni, misurata la temperatura e controllate le autocertificazioni.