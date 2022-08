Festivalino di Matite, fumetto protagonista alla Polisportiva San Faustino

Saranno Joe1, Ritardo, Marta Punxo, Eliana Albertini e Alessandro Baronciani al centro della prima edizione del festivalino di matite, in programma sabato 27 agosto dalle 17 alle 20.30 nel cortile della Polisportiva San Faustino di Modena con un pomeriggio di incontri, presentazioni, djset, chiacchiere e un mercatino di autoproduzioni e fanzine. Matite nasce come spazio di confronto sul fumetto contemporaneo, sulla narrazione femminile, sul disegno come atto politico e su come una tavola può raccontare il tempo in cui viviamo. Dopo gli incontri dell’inverno scorso, il progetto torna con un festivalino, un workshop di autoproduzioni che si svolgerà ad ottobre e una rassegna di incontri alla Biblioteca del Fumetto della Polisportiva San Faustino che avranno come ospiti alcune delle fumettiste più interessanti della scena contemporanea. Matite è un progetto a cura di Arci Modena con la Biblioteca del Fumetto della Polisportiva San Faustino di Modena, in collaborazione con Città Futura, con il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno della Fondazione di Modena.

Nel pomeriggio di sabato 27 si alterneranno sul palco di matite Joe1 che presenta “Nora’s big eyes” in una chiacchierata con Marta Punxo. Il fumetto, uscito da poco per Feltrinelli Comics, ha come protagonista Nora e i suoi grandi occhi, che riescono a vedere oltre il velo della realtà, misurandosi con riflessioni politiche e con quello che si nasconde dietro le manifestazioni di potere mascherate da complimenti, affrontando la vita con tenerezza e cinismo. Joe1, nome d’arte di Roberta Muci, per Feltrinelli ha firmato i disegni di “CenerentolA” su soggetto di Fumettibrutti e ha partecipato alla raccolta “Sporchi e subito”. Marta Punxo è illustratrice e fumettista e fa parte del collettivo Osé-Oltre l’editoria. Già ospiti degli incontri in biblioteca di matite, tornano Eliana Albertini e Ritardo, autrici, insieme a Martina Sarritzu, dell’autoproduzione “Povere Puttane”, una raccolta di espedienti narrativi, archetipi e figure retoriche sulla vita - sentimentale e non solo - di tre giovani donne, attraverso illustrazioni e altri linguaggi artistici che si intrecciano in una fantina ironica e originale. Ritardo, nome d’arte di Giulia Cellino, ha partecipato alla raccolta “Sporchi e subito” curata da Fumettibrutti per Feltrinelli Comics mentre Eliana Albertini è da poco uscita con la sua ultima opera, “Anche le cose hanno bisogno”, edito da Rizzoli. Infine, Alessandro Baronciani, autore di opere cult come “Quando tutto diventò blu” e “La distanza” in collaborazione con Colapesce, pubblicate con Bho Publishing, presenta in anteprima a matite la sua nuova autoproduzione, ragazzaCD, un fumetto che si ascolta, con musiche di Giungla, Corrado Nuccini e Rachele Bastreghi realizzate con Suner, progetto di Arci Emilia Romagna con il supporto della Regione Emilia Romagna. Tra una presentazione e l’altra ci sarà la selezione musicale a cura di E-Mig dj, un mercatino di autoproduzioni e tavole con opere delle autrici e autori presenti e di alcune artiste modenesi come Laura Selvaggio e il Collettivo Ramarro Marrone, oltre a un banchetto di fumetti curato da Ubik Modena. Ingresso libero con tessera Arci.

Per info www.arcimodena.org.