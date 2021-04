Raccolta fondi per la Cultura, un corso online con il Laboratorio Aperto di Modena

Il Laboratorio Aperto di Modena in collaborazione con “Astolfi 15.70” organizza il corso online a pagamento “Fundraising per le Arti e la Cultura”. Obiettivo del percorso in sei incontri è tracciare un quadro completo delle possibilità di raccolta fondi (fundraising) nel settore delle arti e della cultura, con approfondimenti puntuali e operativi su tecniche e modalità di coinvolgimento di diverse categorie di possibili sostenitori (aziende, enti e fondazioni di erogazione, privati cittadini).

Il corso prende il via venerdì 30 aprile dalle 15 alle 18 e prosegue fino al 25 maggio, sempre negli stessi orari o al venerdì o al martedì. Ci si può iscrivere fino al 27 aprile a questo link. Il costo di iscrizione è di 200 euro, ma per le aziende e le associazioni si propone un biglietto scontato di 100 euro dal secondo iscritto della stessa organizzazione e uno sconto extra per associazioni con più di dieci iscritti. Durante il percorso saranno presentati molti casi concreti, nazionali e internazionali.

La docente, Marianna Martinoni è la fondatrice della agenzia di fundraising Terzofilo, che si occupa di fundraising per organizzazioni in ambito culturale. L’approccio operativo segue una riflessione iniziale sulle motivazioni che sempre più stanno portando anche le organizzazioni culturali ad interessarsi al fundraising come leva strategica di sostenibilità e per completare il proprio funding mix, messo in difficoltà prima dalla progressiva diminuzione delle tradizionali fonti di finanziamento pubblico e oggi a causa degli effetti dell’emergenza pandemica che ha costretto al completo stop molte realtà operanti nel settore.

I primi due incontri di venerdì 30 aprile e venerdì 7 maggio cercheranno, appunto di rispondere ad alcune domande: “Perché sempre più fundraising per il settore culturale?” e “Quali le precondizioni per fare fundraising anche in questo settore?”, Per coinvolgere i privati cittadini nel sostegno alla cultura e imparare a costruire un programma di membership si approfondiranno alcuni strumenti e tecniche: la campagna Art Bonus, cosa fare oltre l’incentivo fiscale; il 5 e 2 per mille alla cultura.

I successivi due incontri di martedì 11 e 18 maggio, sempre dalle 15 alle 18, tratteranno di Crowdfunding e digital fundraising nel settore culturale: nuovi strumenti per coinvolgere i privati cittadini (e non solo) nel sostegno a progetti culturali di tutte le dimensioni. Si presenteranno casi ed esperienze e si propone una esercitazione sul tema “Costruire una campagna di crowdfunding”

Negli ultimi due incontri di venerdì 21 e martedì 25 maggio dalle 15 alle 18, l’argomento sarà “Coinvolgere le imprese: strumenti e tecniche oltre la sponsorizzazione”, anche in questo caso con la presentazione di casi ed esperienze. Infine, ultimo tema affrontato, sarà “Lavorare con gli enti e le fondazioni di erogazione: dal monitoraggio alla presentazione del progetto, come muoversi nel mondo degli enti erogatori”.

Informazioni online sul sito web www.laboratorioapertomodena.it o sulla pagina Facebook del Laboratorio Aperto di Modena.