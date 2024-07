I Furor Gallico sul palco del Nemeton Celtic Fest di Campogalliano

I Furor Gallico, una delle realtà folk metal più affermate di tutta la penisola, saranno sul palco del Nemeton Celtic Fest di Campogalliano questo sabato 13 luglio. La formazione è reduce da un tour club di successo di sei concerti che li ha visti dal vivo a Milano, Bologna, Torino, Livorno, Roma e nella provincia di Venezia ed è pronta per i festival estivi.

“Future to Come” è il nuovo, quarto album per i maestri del folk metal italiano con un sound folk/melodic death unico, carico di riff pesanti e forti inni melodici, come per il primo videoclip “Call Of The Wind”, seguito dalla ballad dai toni oscuri “Birth Of The Sun”. Prodotto dal chitarrista della band Gabriel Consiglio, mixato da Federico Ascari (Within Destruction, Signs of the Swarm), masterizzato da Jens Bogren presso Fascination Street Studios (Opeth, Arch Enemy, Amon Amarth), copertina di Kris Verwimp (Marduk, Suidakra, Vital Remains, Uada).

Dopo il successo del precedente disco “Dusk of the Ages” con il video “Canto d'Inverno” che ha raggiunto 4,7 milioni di visualizzazioni su YouTube, i Furor Gallico tornano alla grande, fondendo ancora una volta brillantemente la musica metal estrema con le sonorità celtiche.