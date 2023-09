"Gli spazi del suono Festival" continua con la rassegna "I furti amorosi"

“I Furti Amorosi - I Madrigali a 6 voci di Girolamo Belli” è il titolo del programma che avrà luogo dal 6 al 12 novembre 2023 a Modena. Questa seconda rassegna nell’ambito del Festival proposto da I Madrigalisti Estensi sarà dedicata ad una particolare opera di Girolamo Belli, compositore ferrarese vissuto esattamente un secolo prima del già citato Pacchioni. Nato ad Argenta nel 1552, Belli si formò presso la Corte Estense quando la Capitale del Ducato era ancora a Ferrara. Studiò composizione con il celebre Luzzasco Luzzaschi e strinse una profonda amicizia con Torquato Tasso; negli anni ottanta del Cinquecento lo troviamo a Roma, dove entrò in contatto con i più grandi compositori del Rinascimento all’epoca al servizio del Papa, come Giovanni Pierluigi da Palestrina e Thomas Luis de Victoria. Visse e operò principalmente fra la corte dei Gonzaga a Mantova e quella degli Estensi a Ferrara, dedicandosi in gran parte alla composizione di Madrigali: pubblico ben nove libri di Madrigali a cinque voci e tre libri di madrigali a sei voci, estremamente singolari nel loro genere e nei quali si riscontra l’influsso dello stile di Palestrina, sicuramente proveniente dal suo viaggio a Roma.

La raccolta de “I Furti Amorosi”, oggetto di questa rassegna, è di grande interesse musicologico. Oltre alla particolare struttura a sei voci (la forma canonica del madrigale è quasi sempre stata quella a cinque voci), la peculiarità dei Furti risiede proprio nel titolo dell’opera: il compositore “ruba” alcuni frammenti di madrigali fra i più famosi del tempo e li nasconde in opere di sua composizione. È un’operazione di interesse: in un periodo storico in cui siamo abituati alle continue “denunce per plagio” fra gli artisti, nel Cinquecento il “furto” di un’opera era considerato una manifestazione del valore di un compositore. Belli omaggia i grandi autori del suo tempo (Palestrina, de Victoria, Arcadelt, de Rore, Lasso, Willaert, Gabrieli ecc…) elaborando i frammenti delle loro composizioni e creandone di nuove. Un’altra interessante particolarità risiede nel fatto che Girolamo Belli è non solo l’autore delle musiche, ma anche dei testi. La raccolta, dopo il lavoro di riordino e di edizione, è stata trascritta in notazione moderna ai fini dell’esecuzione e comprende trenta madrigali che verranno proposti in prima esecuzione assoluta in tempi moderni sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 alle ore 18, presso il Lapidario Romano dei Musei Civici di Modena a Palazzo dei Musei.

Gli appuntamenti

Lunedì 6 Novembre 2023 - ore 18:00

Biblioteca Estense Universitaria, Modena

I Furti Amorosi - presentazione

Incontro con I Madrigalisti Estensi e Martina Bagnoli

Ingresso libero

Lunedì 6 Novembre 2023 - dalle 14:00 alle 17:00

Salone “Ex Oratorio” Sant’Agostino - Palazzo dei Musei, Modena

Prove aperte

Ingresso libero su prenotazione

Martedì 7 Novembre 2023 - dalle ore 10:30 alle ore 17:00

Salone “Ex Oratorio” Sant’Agostino - Palazzo dei Musei, Modena

Prove aperte

Ingresso libero su prenotazione

Sabato 11 Novembre 2023 - ore 18:00

Lapidario Romano - Palazzo dei Musei, Modena

I Furti Amorosi 1587, Girolamo Belli - prima parte

Prima esecuzione assoluta in tempi moderni

Ingresso: posto unico 10 €

Domenica 12 Novembre 2023 - ore 18:00

Lapidario Romano - Palazzo dei Musei, Modena

I Furti Amorosi 1587, Girolamo Belli - seconda parte

Prima esecuzione assoluta in tempi moderni

Posto unico: 10 €