In arrivo a Modena la 22esima edizione del Future Film Festival, lo storico festival internazionale del cinema d'animazione

Il futuro è come un telo bianco su cui proiettiamo sogni, incubi e desideri che appartengono al presente: è cinematografico per definizione. È in questa dimensione che vive il Future Film Festival, giunto quest’anno alla 22esima edizione: dopo il successo delle giornate bolognesi, tocca a Modena dal 30 settembre al 2 ottobre, dove si inserisce nella programmazione dello Smart Life Festival.

Il Future Film Festival è la prima manifestazione internazionale Made in Italy dedicata al cinema d’animazione, effetti visivi, realtà virtuale e realtà aumentata, gaming e media arts con un invito a immergerci nella magia di un rito collettivo che si celebra davanti al grande schermo.

Tema portante di quest’anno, il retrofuturo. Ogni epoca storica ha creato il “suo” futuro, attraverso narrazioni nate per esorcizzare i timori legati al presente. Gli anni ’70 e ’80 hanno plasmato un immaginario molto ricco e ci hanno regalato un futuro alternativo che a modo suo, nonostante le differenze, racconta anche il nostro presente, e parla di noi.

Tante le anime della rassegna, che vede a Modena appuntamenti come il laboratorio per bambini di Microanimazioni Fantascientifiche tra passato e futuro, la proiezione del film vincitore del Festival, la maratona di programmazione Future Videogames Hackathon, il Concerto disegnato con live drawing, la proiezione del musical sci-fi futurista Neptune Frost. Poi ancora la rassegna dedicata al pedagogista Mario Lodi, il gemellaggio con il Linoleum Contemporary Animation Art Festival di Kiev, il Future Pitch di incontro tra gli addetti ai lavori, un viaggio interattivo con il Komplexscope e molto altro.

I luoghi del Festival a Modena:

Laboratorio Aperto

Cinema Astra

FMAV

Juta Cafè

Sala online: www.MyMovies.it