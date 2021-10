"Future Perfect", arte e cinema a Palazzo Margherita con FMAV

Continuano nel mese di ottobre le mostre autunnali FMAV presso Palazzo Santa Margherita, Luca Pozzi. Hyperinascimento a cura di Lorenzo Respi e la videoinstallazione Figura di auroraMeccanica al Museo della Figurina, sempre a Palazzo Santa Margherita (Corso Canalgrande 103). Le due mostre sono visitabili gratuitamente ogni mercoledì. Fino al 1 novembre è visitabile gratuitamente anche la mostra Premio Davide Vignali. 10 anni presso la Palazzina dei Giardini (Corso Cavour 2, Modena).

Da mercoledì 27 fino al 31 ottobre sarà inoltre disponibile in streaming gratuitamente sul sito www.fmav.org, il film Future Perfect dell’artista Pamela Breda. Il film entra a far parte della collezione Galleria Civica del Comune di Modena, gestita da FMAV. Nello stesso giorno FMAV presenta presso Palazzo Santa Margherita, due trittici, costituiti da 6 fotografie inedite di Pamela Breda tratte da Future Perfect, che entreranno anch’esse a far parte della collezione. Queste nuove acquisizioni saranno esposte nelle sale superiori di Palazzo Santa Margherita fino al 31 gennaio 2022 assieme ad altri due lavori provenienti dalle collezioni FMAV: Out into space (1958), raccolta di 50 trade cards della pubblicità tè Brooke Bond & Co. di Londra (Collezione Museo della Figurina) e quattro fotografie di Július Koller (1939-2007) della serie U.F.O. (Universal Futurogical Operations, 1988).

In occasione della mostra Figura, mercoledì 27 ottobre alle ore 18 ci sarà un talk al Museo della Figurina che vedrà il collettivo auroraMeccanica approfondire i temi legati all'installazione esposta in un dialogo con la curatrice FMAV Francesca Fontana e la giornalista e storica dell'arte Elena Del Drago.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...