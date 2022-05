"The future: you", dodici nomi internazionali per TEDx Modena

Sabato 28 maggio torna TEDxModena, con un'edizione intitolata “THE FUTURE: YOU”: visioni e idee hanno il potere catalitico di cambiare il mondo.

“The future you” guarda al domani, ma invita già da oggi al dialogo: guardando al futuro, invita a rivolgersi a un “tu” e ad un “noi”: il futuro è fatto di te, di noi, è fatto cioè di incontri, perché la vita scorre attraverso le relazioni: l’esistenza di ciascuno di noi è infatti legata a quella degli altri: la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro.

Selezionati con molta cura dal Team del TEDxModena, saranno dodici gli speaker che dalle ore 15.00 si avvicenderanno sul palco del Teatro Storchi per parlare – al massimo 18 minuti ciascuno, secondo le regole imposte dal TED – di esperienze di vita professionali e personali negli ambiti della tecnologia, della scienza, della creatività, dell’imprenditorialità.

Saliranno sul palco modenese nomi di livello internazionale: Marco Giulio Magnanini (Global Senior Brand Management at Maserati), Joseph Antoun (Chairman and CEO, L-Nutra Inc), Emanuele Cappelli (Creative Director, Brand and Graphic Design), Erio Castellucci (Arcivescovo), Salvatore Majorana (Technology Transfer – CEO kilometro Rosso), Lisa Galli (Psicologa, psicoterapeuta), Tommaso Ebhardt (Bureau Chief Bloomberg News di Milano e scrittore, autore della biografia di Marchionne ed ora di Del Vecchio), Cristiano Giuntoli (Direttore Sportivo Napoli), Rita Coruzzi (Autrice, scrittrice), Carolina Tedeschi (Content Creator SkySport F1), Riccardo Poloni (ricercatore), Alberto Saracco (Professore docente universitario Matematica Uniparma).

L’evento è organizzato dal team TEDxModena, diretto dal curatore e licenziatario TEDx Fabrizio Bulgarelli e promosso da Unimore, Muner e Motor Valley Fest, con il sostegno della Fondazione Collegio San Carlo e il patrocinio del Comune di Modena e Confindustria Emilia Area Centro. Il contributo e il supporto scientifico di Unimore e MUNER sono affidati e diretti dal prof. Giacomo Cabri, docente Unimore, con il supporto del prof. Francesco Leali per MUNER. Tra i partners: APT SERVIZI Emilia Romagna, Proxima, VEM Sistemi, Deutsche Bank Financial Advisors, Chimar, Studio PR, Techboard Group e Millemilia Garage, Legita, Florim, Modenamoremio, DUNA-Corradini,Pelizzola, Natali, AD Consultng, e numerosi altri.