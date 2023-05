"Futuro bellissimo", giovani protagonisti allo Storchi e alla Delfini

In occasione del 77esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale propone FUTURO BELLISSIMO. Giornate di cittadinanza artistica, un calendario di appuntamenti realizzato in collaborazione con altre istituzioni e associazioni del territorio: Biblioteca Civica Delfini, Piccola Compagnia Dammacco, Balletto Civile e Istituto Storico di Modena. Con gli appuntamenti del 31 maggio e 1 giugno, la rassegna entra nel vivo, con protagonisti i più giovani, i loro diritti e il loro essere cittadini in modo attivo e consapevole, alla scoperta dei valori che hanno fondato la nostra comunità.

Mercoledì 31 il Teatro Storchi ospita alle ore 19.00, e in replica alle 21.00, Tell me a story, Esercizi d’immaginario per corpi adolescenti con l’ideazione di Balletto Civile, realizzato in collaborazione con Aliante e Drama Teatro. Tell me a story immagina il “risveglio” di una piccola comunità: compresenza, relazione e creatività collettiva sono al centro di questa creazione, che dà voce e corpo alle storie personali dei ragazzi. «Attraverso il confronto con alcuni autori di poesia contemporanea – scrive Balletto Civile – individuiamo quanto nelle storie dei miti esistano spiegazioni alle pulsioni vitali che ci abitano e che spesso sentiamo sopite. Immaginiamo che da sotto il parcheggio di un supermercato possa emergere un antico tempio. Nell’assenza di risposte cerchiamo in noi gli eroi, le leggende e un mito che faccia da ponte tra quello che viviamo e il cosmo. Ma non trovandolo, ce lo inventiamo». Lo spettacolo è il risultato di un progetto di formazione sulla scrittura scenica dedicato alla città di Modena e rivolto a partecipanti tra i 14 e i 21 anni, selezionati tramite call pubblica a febbraio 2023. Lungo gli intensi mesi di lavoro, il gruppo artistico ha seminato un terreno di confronto con una generazione che ha molto da raccontare: la relazione corpo-voce si è unita a un percorso di “auto-drammaturgia”, per riflettere su temi legati alla necessità espressiva dei partecipanti. Evento realizzato nell’ambito della rete internazionale Theatre for democracy e di CARNE, la rassegna di drammaturgia fisica che Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale ha ideato con la cura di Michela Lucenti, artista associata.

Giovedì 1 giugno ultimi appuntamenti con FUTURO BELLISSIMO. Giornate di cittadinanza artistica: nel Chiostro della Biblioteca Delfini alle 18.00 I principi fondamentali, l’esito di un percorso di PCTO promosso da ERT. Nel 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana, prendono parola i ragazzi del laboratorio I principi fondamentali. La Costituzione ideale, condotto da Graziano Graziani nelle classi 3°F del Liceo Tassoni e 4°H del Liceo Sigonio di Modena, presentando al pubblico la loro carta costituzionale, scritta come se fossero i membri dell’assemblea costituente di una nazione immaginaria. Scrittore, giornalista e una delle voci della trasmissione Fahrenheit di Rai Radio3, da anni Graziani coinvolge le scuole di tutta Italia in un dialogo alla scoperta del rapporto tra costituzione e utopia, poesia e politica, mettendo in discussione concetti come cittadinanza, confine e identità nazionale. Un viaggio di formazione per una nuova autocoscienza civica guidata dallo sguardo e dalle urgenze del presente. Conclude la giornata il saluto istituzionale di Grazia Baracchi, Assessora all’Istruzione, Formazione professionale, Sport, Pari opportunità del Comune di Modena, e il dialogo con Emanuela Fronza, docente e ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Anche questo evento è realizzato nell’ambito della rete internazionale Theatre for democracy.

Nella stessa cornice alle ore 19.00, la Piccola Compagnia Dammacco presenta La terra vista dalla III E, Tra il serio e il faceto, l’esito di un secondo percorso di PCTO sempre promosso da ERT. Il laboratorio teatrale Una parola dopo l’altra - condotto dall’autore, attore, regista e pedagogo teatrale Mariano Dammacco e dall’attrice Serena Balivo - ha coinvolto a partire dallo scorso ottobre la classe 3°E del Liceo Tassoni di Modena in un primo approccio alle tecniche di base per la composizione di una drammaturgia. Il laboratorio ha mosso i suoi passi a partire da una domanda: conoscere la storia, ovvero conoscere il passato, è cosa utile per affrontare il presente e progettare e realizzare il futuro? Gli esperti dell’Istituto Storico di Modena hanno condiviso con i ragazzi alcuni documenti d’approfondimento che ricostruiscono le trasformazioni economiche e sociali dagli anni del boom economico, attraversando anche lo sguardo della letteratura e soffermandosi in particolare su Pier Paolo Pasolini. A partire da gennaio, gli studenti hanno lavorato per scrivere brevi monologhi sul loro futuro, sulla storia, sulle domande e sulle questioni aperte del loro essere giovani adulti e cittadini di una comunità, intrepretati qui da Serena Balivo. La giornata termina al Teatro Storchi dove, alle 19.00 e alle 21.00, vanno in scena le ultime due repliche di TELL ME A STORY.

Informazioni e prenotazioni: Ingresso libero e gratuito per tutti gli eventi eccetto TELL ME A STORY € 5 / ridotto under 20 € 2. Biglietteria Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena. Orari apertura al pubblico: martedì e sabato dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00; mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 14.00, biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021, dal martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00.