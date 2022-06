Fanano e benessere a 360 gradi. In centro arriva il Gaia Festival

GAIA FESTIVAL scende in piazza a Fanano il 9-10 luglio. L'evento è dedicato alla terra e al benessere a 360° e vuole porre l'attenzione sulle conoscenze antiche e su tutto ciò che apparentemente non visibile ma comunque di fondamentale importanza, promuovendo pratiche etiche e sostenibili.

Alla sua prima edizione, Gaia Festival è organizzato con convegni, talk show, laboratori per adulti, bambini e mostra mercato di prodotti artigianali (divisa in aree tematiche: terra, arte e conoscenza). Durante la serata del sabato verrà inoltre organizzata una sfilata di moda sostenibile.

Seguirà una fiaccolata durante la quale delle vestali accompagneranno le persone presenti alla scoperta dei borghi sconosciuti del paese e racconteranno le storie dimenticate del luogo.

Ci saranno eventi molto interessanti: durante il talk Show "Un ponte tra i cuori: Passato, presente e futuro un filo che unisce" avremo l'ultimo tessitore, il vecchio mugnaio, un esperto di invenzioni medievali e altri personaggi che condivideranno la propria storia e la propria esperienza. Il sabato mattina, in apertura ci sarà un Convegno con relatori che affronteranno la tematica della sostenibilità sotto diverse declinazione: per il momento hanno confermato Giorgia Gandolfi (autrice di un libro tra l'altro proprio con voi ), Martina Giacomelli (responsabile comunicazione di Voip Voice, azienda all'avanguardia sulle pratiche di sostenibilità sul lavoro), un referente di SAIB, azienda che si dedica a pratiche virtuose in tutti i processi aziendali) e Luisa Ciocci, Presidente di Ortika che racconterà la correlazione tra Talento e Benessere, applicato al mondo del lavoro.



Anche il programma dei laboratori è molto ricco: ci sarà un laboratorio bambini ed adulti di Andrea Contri, sulla comunicazione intuitiva con gli animali, un laboratorio di Erborizzazione di Ida Garbari e un corso di Nature Theraphy con Annalisa Lugari.



Media Partner dell'evento: Terra Nuova Edizioni. In collaborazione con il Comune di Fanano, Ortika Clothing