Galappenino 2023, a Fanano star del pattinaggio su ghiaccio e Gemelli DiVersi

Al Palaghiaccio ARES Arena di Fanano torna il Galappenino, uno degli appuntamenti invernali più spettacolari di tutto il comprensorio montano della provincia modenese. Giunto alla sua settima edizione, il Gala, in programma per la serata di sabato 7 gennaio, mantiene inalterata la formula che prevede una suggestiva contaminazione tra esibizioni di star del pattinaggio artistico su ghiaccio e performance musicali.

Dopo la forzata sosta di due anni dovuta alla pandemia, Fanano e il suo splendido impianto si preparano quindi ad accogliere nuovamente un evento che in tutte le sue edizioni ha registrato il sold out.

In attesa di definire i dettagli della serata, in questi giorni sono già stati fissati alcuni punti fermi che assicurano agli spettatori che il 7 gennaio assisteranno ad uno spettacolo emozionante, unico e dall'elevato tasso artistico e tecnico. Tra gli atleti spicca su tutti il nome della pattinatrice belga Loena Hendrickx che ai campionati mondiali della passata stagione ha conquistato la medaglia d'argento. Insieme a lei scenderanno sul ghiaccio la

campionessa italiana in carica Lara Naki Guttmann e la coppia di artistico Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, vicecampioni nazionali. Sarà presente anche la coppia ceca di danza, composta da Katerina Mrazekova e Daniel Mrazek. Benché giovanissimi, i fratelli Katerina e Daniel hanno già pattinato sui più importanti palcoscenici internazionali aggiudicandosi nella categoria junior due gare del Grand Prix, il circuito più prestigioso nel mondo del pattinaggio artistico su ghiaccio.

La parte musicale sarà invece affidata al noto gruppo pop rap Gemelli DiVersi composto dagli artisti Thema e Strano.

Anche per il 2023 vero motore organizzativo del Galappennino sarà la Polisportiva Fanano che promuove l’evento in stretta sinergia con l'amministrazione comunale. "Stiamo lavorando con il consueto entusiasmo affinché il Galappennino si confermi prima di tutto come evento che è in grado di valorizzare Fanano e il suo territorio. Naturalmente quella sera potremo anche assistere alle esibizioni degli atleti che fanno parte della nostra squadra, agonistica e non, di pattinaggio artistico. Siamo inoltre convinti che sia un appuntamento che può aumentare l'attrattività turistica del nostro appennino in un periodo in cui tanti scelgono di trascorrere qualche giorno di vacanza nel nostro territorio" ha sottolineato il direttore artistico dell’evento Fabio Spirio.

Da venerdì prossimo 26 novembre i biglietti saranno in vendita online sul sito www.palaghiacciofanano.it.