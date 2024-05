Al Palazzo dei Musei appuntamento con il laboratorio per bambini "Una galleria di tutti i colori"

L’attività è gratuita per i minori di 18 anni, per gli adulti accompagnatori è inclusa nel biglietto d’ingresso: 8 € intero, 6 € soci Coop, 7 € soci FAI, 2 € giovani 18-25

Appuntamento sabato 4 maggio alla Galleria Estense, al quarto piano del Palazzo dei Musei, con il laboratorio per bambini "Una galleria di tutti i colori". L'evento è per bambini e bambine dai 3 agli undici anni in due turni, il primo alle 16 e il secondo alle 17. L’arte è colore, e le opere della Galleria Estense ne sono piene: l’oro del Medioevo, le tinte scintillanti del Rinascimento, i chiaroscuri dei dipinti caravaggeschi… si scoprirà come i colori cambiano nelle varie epoche e si sperimenteranno varie tecniche con cui si può dipingere, utilizzando anche materiali naturali.

Il laboratorio prevede un’attività di gioco in cui si andranno a individuare i colori più usati nei dipinti esposti, successivamente ci saranno a disposizione alcune riproduzioni di opere della Galleria Estense da colorare sperimentando tecniche diverse.

L’attività è gratuita per i minori di 18 anni, per gli adulti accompagnatori è inclusa nel biglietto d’ingresso: 8 € intero, 6 € soci Coop, 7 €soci FAI, 2 € giovani 18-25, gratuito per insegnanti. Per informazioni e prenotazioni scrivere a federica.muzzarelli@cultura.gov.it.