Gang, concerto acustico al Kalinka di Carpi

I Gang, una delle band più interessanti del panorama rock italiano, saliranno venerdì 21 ottobre alle 21 sul palco del Kalinka di Carpi (via Tassoni, 6) per un concerto acustico. Eredi italiani delle sonorità del punk londinese, i fratelli Sandro e Marino Severini, di origini marchigiane, hanno fondato la loro band all’inizio degli anni Ottanta, con dieci album all’attivo. L’ultimo, inciso nel 2020 grazie ad una campagna di crowfunding, si intitola “Ritorno al Fuoco”. La serata è organizzata in collaborazione il circolo Arci Ciro Menotti. L’ingresso è riservato ai soci Arci.