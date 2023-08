Poesia, musica e danza in piazza a Pavullo per celebrare Federico Garcia Lorca 

La XIX edizione di Poesia Festival 2023 si apre sabato 19 agosto, alle ore 21, nella cornice di Piazza Montecuccoli a Pavullo, con un appuntamento dedicato al celebre poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo, Federico Garcia Lorca, che sarà ricordato dalla narrazione di Roberto Alperoli e dalle letture di Claudio Calafiore.

Considerato una delle voci più originali del panorama letterario europeo, Federico Garcia Lorca è il poeta spagnolo più tradotto di tutti i tempi. La sua poesia così piena di colori, di immagini, di musica, di teatro e di metafore proviene dalla tradizione andalusa ma anche dalle avanguardie artistiche dei primi del Novecento, il surrealismo soprattutto. È su un doppio versante, popolare e colto, che si sviluppa tutta la sua opera poetica e teatrale, come si vede nei suoi primi lavori, Libro de Poemas, Canciones e Poema del cante jondo. La sensazione dell’indefinito, il mistero, la morte, le passioni violente, primitive e oscure dell’animo umano sono tematiche tipiche della lirica quanto del teatro lorchiano, una ricerca squisitamente personale che riflette la sensibilità e l’irrequietezza dell’artista.

Federico Garcia Lorca è stato una delle prime vittime della guerra civile in Spagna, ucciso dai franchisti il 19 agosto 1936, e proprio in questa data simbolica Poesia Festival ha scelto di ricordarlo.

Claudio Calafiore, noto attore modenese, diplomato presso l’accademia Antoniana d’Arte Drammatica, vanta una pluriennale attività professionale a fianco di importanti registi. Lavora con alcuni dei più importanti teatri stabili pubblici e privati. Apre la sua attività teatrale al campo dell’insegnamento, della drammaturgia e della regia. Fonda la compagnia della Cerca di Ferrara della quale è regista e direttore artistico. È il direttore artistico del Teatro Nero di Modena.

Le letture e le narrazioni saranno intervallate dalle musiche e dal ballo di Chiara Guerra (ballo, palmas), Corrado Ponchiroli (voce, ballo, palmas), Matteo Ferrari (flauto), Andrea Candeli (chitarra).

Chiara Guerra inizia gli studi di danza classica presso il Laboratorio Danza Verona superando tutti gli esami R.A.D. (Royal Academy of Dance) fino al livello Advanced 1. Ha poi conseguito il Teaching Diploma presso la R.A.D. nel 2006. Si è formata nelle discipline di danza moderna, contemporanea, tip-tap e flamenco, che ha fatto diventare la sua attuale professione. Dal 1996 viaggia annualmente a Madrid, Sevilla e Jerez de la Frontera per studiare con maestri di calibro internazionale e in accademie, tra cui Amor de Dios e Academia de baile Chiqui de Jerez.

Corrado Ponchiroli si forma come attore al Teatro Nucleo di Ferrara. Presso il centro di produzione di teatro per l'infanzia Teatrodelle Briciole di Parma ha vinto i premi “Biglietto d'oro" e "Stregagatto". A Reggio Emilia studia danza classica con Renè Lejeune; a Madrid e Siviglia danza flamenca con i grandi maestri Manolo Marin, Javier Cruz, Mariano Torres, Concha Vargas, Antonio Canales e El Torombo. Come bailaor di diverse compagnie di flamenco si è esibito in numerosi festival di danza e teatri italiani, quali: Teatro Nazionale di Milano, Festival di Acqui Terme, Teatro Parioli di Roma, Festival di Palazzo Pitti di Firenze, Todi Festival, Teatro Arena del Sole di Bologna.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso i sotterranei del Palazzo Ducale.