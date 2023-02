Gatti in città? Un incontro per capire come gestire gli amici a 4 zampe

Fornire informazioni e consigli pratici sulla gestione dei gatti in città e, in particolare, delle colonie feline. È questo l’obiettivo dell’incontro aperto ai referenti delle colonie feline e a tutti i cittadini interessati, in programma martedì 21 febbraio, alle 20.45, nella sala conferenze della palazzina Pucci (largo Pucci, 40). La “Serata gatti” è promossa dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena e organizzata in collaborazione con la cooperativa Caleidos e l’associazione di volontariato Oipa, che gestiscono il Gattile intercomunale di Modena. L’incontro sarà replicato, con gli stessi contenuti, martedì 28 febbraio, sempre alle 20.45.

La gestione delle colonie feline sarà affrontata sia dal punto di vista del contesto normativo sia da quello pratico: i relatori spiegheranno cosa significa censire una colonia e quali sono gli obblighi del curatore, e forniranno informazioni sulle sterilizzazioni, su come comportarsi con i gatti malati e bisognosi di cure, gli animali disabili e quelli che non possono essere riammessi in colonia.

L’ultima parte dell’incontro è dedicata al ruolo e ai compiti delle balie feline e dei volontari. È prevista anche la distribuzione di un modulo per censire le colonie feline che ancora non sono iscritte.