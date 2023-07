Gemelli Diversi, Ziliani e Ruggiero di Timidi: tre serate di musica live a Nonantola

In attesa del ritorno della tradizionale Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento, giunta alla sua ventottesima edizione e in programma dal 29 al 31 luglio, a Nonantola è prevista una ricca anteprima della manifestazione con una serie di importanti concerti.

L’Amministrazione Comunale, Studio’S e Graf Industries presentano per domenica 23 luglio alle ore 21 in Piazza Garibaldi il concerto dei Gemelli Diversi - GRAF Summer Night. Durante la serata si potrà ascoltare il nuovo singolo del gruppo Marrakech, uscito lo scorso giugno, e grandi successi come "Un attimo ancora" e “Mary".

Mercoledì 26 luglio scattano invece i live di PiazzAttiva a cura dell’Amministrazione Comunale, Komitato Radioattiva Aps, RWO (Revol Wave Orchestra) e Studio’S con il concerto di Ziliani in Piazza Liberazione. Il Polistrumentista, autore e compositore, nel 2018 ha iniziato il suo progetto da solista “ZILIANI” pubblicando il singolo “BAR FRANCA” che in poco tempo ha raggiunto i 150.000 ascolti solo su Spotify raccogliendo il favore e la critica positiva del pubblico di tutta Italia.

Giovedì 27 luglio, spazio invece al live di Ruggero de I Timidi con il suo Ruggero Summer Party. Un’occasione unica per festeggiare i 10 anni di carriera del cantante più pettinato del panorama italiano. Lo spettacolo è un Best Of delle hit di Ruggero de I Timidi, inserito in uno show che sa mescolare musica dal vivo, djset, karaoke e balli di gruppo.

Infine venerdì 28 luglio Piazza Liberazione si trasforma in una discoteca grazie a “Sotto le Stelle - Remember Panda e Pandino” con il dj set di noti Dj come Herbie, DJ Valdrè, DJ Rosti, DJ Guido Ferrari, DJ Consalvo e altri amici.